Placa pouco conhecida intriga motoristas, mas tem um significado importante que poucos conhecem

Placa é usado em outros países para indicar áreas com alto índice de acidentes, mas não faz parte da sinalização oficial no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem dirige com frequência já se deparou com placas de todos os tipos, mas algumas chamam atenção por parecerem diferentes do padrão.

É o caso de uma placa triangular branca com um ponto preto no centro, que vem intrigando motoristas nas redes sociais.

Muita gente tenta adivinhar o que o símbolo significa, acreditando que se trata de uma nova sinalização do trânsito brasileiro.

No entanto, o mistério tem origem fora do país e carrega um alerta importante.

O que significa a placa com ponto preto

O símbolo serve como alerta para locais onde há alto número de colisões ou mortes. Nessas regiões, a recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção.

A placa surgiu no Reino Unido, em 1955, durante uma campanha nacional de segurança viária, e depois foi adotada por vários países europeus e asiáticos.

Como funciona no Brasil

Embora a placa com ponto preto não exista nas vias brasileiras, o conceito é o mesmo das placas de advertência, aquelas amarelas em forma de losango que alertam sobre curvas perigosas, cruzamentos e outros riscos.

Em alguns pontos críticos, autoridades também reforçam a sinalização e instalam barreiras de segurança ou iluminação extra para reduzir acidentes.

Um simples alerta que pode salvar vidas

Saber o que cada placa significa pode parecer detalhe, mas é essencial para a segurança no trânsito.

Identificar corretamente áreas de risco ajuda a evitar ultrapassagens perigosas e a reduzir o número de acidentes.

Mais do que uma curiosidade, a placa com ponto preto é um lembrete universal de que atenção e direção defensiva ainda são as melhores formas de salvar vidas nas estradas.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!