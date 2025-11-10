Placa pouco conhecida intriga motoristas, mas tem um significado importante que poucos conhecem
Placa é usado em outros países para indicar áreas com alto índice de acidentes, mas não faz parte da sinalização oficial no Brasil
Quem dirige com frequência já se deparou com placas de todos os tipos, mas algumas chamam atenção por parecerem diferentes do padrão.
É o caso de uma placa triangular branca com um ponto preto no centro, que vem intrigando motoristas nas redes sociais.
Muita gente tenta adivinhar o que o símbolo significa, acreditando que se trata de uma nova sinalização do trânsito brasileiro.
- Nem todo mundo sabe, mas criar galinhas, porcos e outros animais em área urbana é proibido em várias cidades brasileiras
- Maior museu do mundo levou 20 anos para ficar pronto e custou mais de US$ 1 bilhão, impressionando pelo tamanho e tecnologia
- Túnel com quase 10 km de extensão promete ser o maior da América Latina e deve ficar pronto em 2027
No entanto, o mistério tem origem fora do país e carrega um alerta importante.
O que significa a placa com ponto preto
O símbolo serve como alerta para locais onde há alto número de colisões ou mortes. Nessas regiões, a recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção.
A placa surgiu no Reino Unido, em 1955, durante uma campanha nacional de segurança viária, e depois foi adotada por vários países europeus e asiáticos.
Como funciona no Brasil
Embora a placa com ponto preto não exista nas vias brasileiras, o conceito é o mesmo das placas de advertência, aquelas amarelas em forma de losango que alertam sobre curvas perigosas, cruzamentos e outros riscos.
Em alguns pontos críticos, autoridades também reforçam a sinalização e instalam barreiras de segurança ou iluminação extra para reduzir acidentes.
Um simples alerta que pode salvar vidas
Saber o que cada placa significa pode parecer detalhe, mas é essencial para a segurança no trânsito.
Identificar corretamente áreas de risco ajuda a evitar ultrapassagens perigosas e a reduzir o número de acidentes.
Mais do que uma curiosidade, a placa com ponto preto é um lembrete universal de que atenção e direção defensiva ainda são as melhores formas de salvar vidas nas estradas.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!