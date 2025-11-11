Concurso público em Goiás com salários de até R$ 12 mil está nos últimos dias de inscrições

Candidatos podem ter ensino médio, técnico ou superior. Cargos também oferecem vale alimentação de R$ 1,4 mil e outros benefícios

Natália Sezil - 11 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

São os últimos dias de inscrições para o concurso público promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás (CRMV-GO), com salários que podem chegar a R$ 12 mil.

O prazo vai até a próxima quarta-feira (12). Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame. A taxa varia entre R$ 60 e R$ 63.

Há cinco vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. A lotação é em Goiânia.

Quem tem ensino médio ou técnico pode tentar os cargos de Técnico Administrativo (salário de R$ 4.271,88) ou Técnico Fiscal (R$ 6.005,01).

Já para candidatos que tenham nível superior, há o cargo de Analista Administrativo – Área de Tecnologia da Informação (remuneração de R$ 10.765,51) ou Analista Fiscal – Área de Medicina Veterinária (R$ 12.028,49).

Além do salário-base, o CRMV-GO oferece vale alimentação de R$ 1.397,47, benefícios-saúde, auxílio-creche e auxílio-educação.

A seleção do concurso acontece por meio de prova objetiva e discursiva, que estão descritas em detalhes no edital. O documento pode ser acessado clicando aqui.

