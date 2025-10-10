Concurso da Alego terá 25 vagas para TI com salários de até R$ 9.682,66

Mesmo nos níveis de cargo médio, remuneração oferecida passa de R$ 7 mil

Natália Sezil - 10 de outubro de 2025

Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

Profissionais da área da Tecnologia da Informação (TI) já podem se preparar para o novo concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Embora o edital ainda não esteja publicado, a Casa já divulgou que haverá 25 vagas de TI.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível médio e nível superior, com salários iniciais que variam de R$ 7.067,54 a R$ 9.682,66. Também há gratificação adicional de aperfeiçoamento profissional.

Além da remuneração e da estabilidade vinda de um concurso público, outro ponto que pode interessar os candidatos é a jornada de trabalho: de 30h semanais.

Para quem tem diploma na área, os cargos disponíveis são o de analista de ciência de dados (02 vagas), analista de gerenciamento de projetos de TI (02), analista de infraestrutura (04), analista de sistemas (02) e desenvolvedor de sistemas (08).

Já para profissionais que tenham concluído o ensino médio, a chance é para a função de assistente de suporte em TI (07 vagas).

Para esse cargo, podem se candidatar quem tem diploma de ensino técnico em informática ou tecnologia integrado ao ensino médio, ou ainda diploma de ensino médio e formação técnica na área de informática ou tecnologia.

O concurso da Alego será regido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferecendo 101 vagas. O cargo mais procurado é o de policial legislativo, que deve bater recorde de inscritos.

