Oportunidades para quem tem ensino médio: Ambev abre vagas noturnas com benefícios completos, 14º salário e plano de carreira

Gigante das bebidas está contratando para unidades em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo

Magno Oliver Magno Oliver -
Maior fábrica de bebidas do Brasil
Maior fábrica de bebidas do Brasil. (Foto: Divulgação/ Ambev)

A Ambev, uma das maiores indústrias de bebidas do mundo, abriu novas vagas para o turno da noite em suas operações logísticas.

As oportunidades são para quem possui ensino médio completo e incluem cargos de Ajudante de Armazém, Conferente de Armazém e Auxiliar, com contratação CLT e benefícios completos.

As vagas estão distribuídas entre centros de distribuição e unidades logísticas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Publicidade
Leia também

Segundo a empresa, elas fazem parte da estratégia da empresa para reforçar a estrutura noturna de abastecimento — etapa essencial no transporte e na distribuição de bebidas por todo o país.

Funções e requisitos

Os profissionais selecionados irão atuar em atividades como conferência de cargas, separação de pedidos, controle de estoque e apoio operacional às equipes de expedição.

É preciso ter disponibilidade para o turno noturno (C), além de agilidade, comprometimento e boa capacidade de trabalho em equipe.

Em algumas funções, é desejável conhecimento em Excel, incluindo o uso de fórmulas e tabelas dinâmicas.

Entre as vagas abertas estão:

  • Conferente de Armazém Noturno [PCD] — Pouso Alegre (MG)
  • Ajudante de Armazém Noturno — Transportadora Piracicaba (SP)
  • Conferente de Armazém Noturno — CDD Vitória (Cariacica, ES)

Benefícios oferecidos pela Ambev

Reconhecida por sua política de valorização dos colaboradores, a Ambev oferece um pacote de benefícios amplo, que inclui:

  • Plano de saúde e odontológico
  • Telemedicina e apoio psicológico
  • Seguro de vida
  • Gympass e programa de bem-estar
  • Vale-alimentação ou vale-refeição
  • Vale-transporte (opcional)
  • Cesta de Natal e brinquedo para filhos
  • Previdência privada
  • Descontos em produtos da empresa
  • Auxílio-creche ou babá
  • Participação nos lucros (PLR)
  • 14º salário (abono assiduidade)
  • Programas de desenvolvimento e plano de carreira estruturado
  • O ambiente é descrito como inclusivo, meritocrático e com foco em crescimento profissional, com oportunidades reais de ascensão dentro da empresa.
  • Como é o processo seletivo
  • O processo de seleção é dividido em etapas, que incluem:
  • Cadastro no site da Ambev
  • Mapeamento analítico
  • Entrevista com o RH
  • Entrevista com a unidade
  • Etapa vivencial
  • Oferta e exame admissional

Contratação

O formato garante que cada candidato seja avaliado de acordo com o perfil e os valores da companhia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelos links oficiais da Ambev na plataforma Gupy:

Basta acessar o link correspondente à cidade desejada e concluir o cadastro.

Uma chance de carreira sólida

Com salário competitivo, benefícios robustos e oportunidades reais de crescimento, as vagas noturnas da Ambev representam uma excelente porta de entrada para quem busca estabilidade e desenvolvimento dentro de uma empresa global.

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias