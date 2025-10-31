Oportunidades para quem tem ensino médio: Ambev abre vagas noturnas com benefícios completos, 14º salário e plano de carreira

Gigante das bebidas está contratando para unidades em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo

Magno Oliver - 31 de outubro de 2025

Maior fábrica de bebidas do Brasil. (Foto: Divulgação/ Ambev)

A Ambev, uma das maiores indústrias de bebidas do mundo, abriu novas vagas para o turno da noite em suas operações logísticas.

As oportunidades são para quem possui ensino médio completo e incluem cargos de Ajudante de Armazém, Conferente de Armazém e Auxiliar, com contratação CLT e benefícios completos.

As vagas estão distribuídas entre centros de distribuição e unidades logísticas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Segundo a empresa, elas fazem parte da estratégia da empresa para reforçar a estrutura noturna de abastecimento — etapa essencial no transporte e na distribuição de bebidas por todo o país.

Funções e requisitos

Os profissionais selecionados irão atuar em atividades como conferência de cargas, separação de pedidos, controle de estoque e apoio operacional às equipes de expedição.

É preciso ter disponibilidade para o turno noturno (C), além de agilidade, comprometimento e boa capacidade de trabalho em equipe.

Em algumas funções, é desejável conhecimento em Excel, incluindo o uso de fórmulas e tabelas dinâmicas.

Entre as vagas abertas estão:

Conferente de Armazém Noturno [PCD] — Pouso Alegre (MG)

Ajudante de Armazém Noturno — Transportadora Piracicaba (SP)

Conferente de Armazém Noturno — CDD Vitória (Cariacica, ES)

Benefícios oferecidos pela Ambev

Reconhecida por sua política de valorização dos colaboradores, a Ambev oferece um pacote de benefícios amplo, que inclui:

Plano de saúde e odontológico

Telemedicina e apoio psicológico

Seguro de vida

Gympass e programa de bem-estar

Vale-alimentação ou vale-refeição

Vale-transporte (opcional)

Cesta de Natal e brinquedo para filhos

Previdência privada

Descontos em produtos da empresa

Auxílio-creche ou babá

Participação nos lucros (PLR)

14º salário (abono assiduidade)

Programas de desenvolvimento e plano de carreira estruturado

O ambiente é descrito como inclusivo, meritocrático e com foco em crescimento profissional, com oportunidades reais de ascensão dentro da empresa.

Como é o processo seletivo

O processo de seleção é dividido em etapas, que incluem:

Cadastro no site da Ambev

Mapeamento analítico

Entrevista com o RH

Entrevista com a unidade

Etapa vivencial

Oferta e exame admissional

Contratação

O formato garante que cada candidato seja avaliado de acordo com o perfil e os valores da companhia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelos links oficiais da Ambev na plataforma Gupy:

Basta acessar o link correspondente à cidade desejada e concluir o cadastro.

Uma chance de carreira sólida

Com salário competitivo, benefícios robustos e oportunidades reais de crescimento, as vagas noturnas da Ambev representam uma excelente porta de entrada para quem busca estabilidade e desenvolvimento dentro de uma empresa global.