Oportunidades para quem tem ensino médio: Ambev abre vagas noturnas com benefícios completos, 14º salário e plano de carreira
Gigante das bebidas está contratando para unidades em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo
A Ambev, uma das maiores indústrias de bebidas do mundo, abriu novas vagas para o turno da noite em suas operações logísticas.
As oportunidades são para quem possui ensino médio completo e incluem cargos de Ajudante de Armazém, Conferente de Armazém e Auxiliar, com contratação CLT e benefícios completos.
As vagas estão distribuídas entre centros de distribuição e unidades logísticas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.
Segundo a empresa, elas fazem parte da estratégia da empresa para reforçar a estrutura noturna de abastecimento — etapa essencial no transporte e na distribuição de bebidas por todo o país.
Funções e requisitos
Os profissionais selecionados irão atuar em atividades como conferência de cargas, separação de pedidos, controle de estoque e apoio operacional às equipes de expedição.
É preciso ter disponibilidade para o turno noturno (C), além de agilidade, comprometimento e boa capacidade de trabalho em equipe.
Em algumas funções, é desejável conhecimento em Excel, incluindo o uso de fórmulas e tabelas dinâmicas.
Entre as vagas abertas estão:
- Conferente de Armazém Noturno [PCD] — Pouso Alegre (MG)
- Ajudante de Armazém Noturno — Transportadora Piracicaba (SP)
- Conferente de Armazém Noturno — CDD Vitória (Cariacica, ES)
Benefícios oferecidos pela Ambev
Reconhecida por sua política de valorização dos colaboradores, a Ambev oferece um pacote de benefícios amplo, que inclui:
- Plano de saúde e odontológico
- Telemedicina e apoio psicológico
- Seguro de vida
- Gympass e programa de bem-estar
- Vale-alimentação ou vale-refeição
- Vale-transporte (opcional)
- Cesta de Natal e brinquedo para filhos
- Previdência privada
- Descontos em produtos da empresa
- Auxílio-creche ou babá
- Participação nos lucros (PLR)
- 14º salário (abono assiduidade)
- Programas de desenvolvimento e plano de carreira estruturado
- O ambiente é descrito como inclusivo, meritocrático e com foco em crescimento profissional, com oportunidades reais de ascensão dentro da empresa.
- Como é o processo seletivo
- O processo de seleção é dividido em etapas, que incluem:
- Cadastro no site da Ambev
- Mapeamento analítico
- Entrevista com o RH
- Entrevista com a unidade
- Etapa vivencial
- Oferta e exame admissional
Contratação
O formato garante que cada candidato seja avaliado de acordo com o perfil e os valores da companhia.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelos links oficiais da Ambev na plataforma Gupy:
Basta acessar o link correspondente à cidade desejada e concluir o cadastro.
Uma chance de carreira sólida
Com salário competitivo, benefícios robustos e oportunidades reais de crescimento, as vagas noturnas da Ambev representam uma excelente porta de entrada para quem busca estabilidade e desenvolvimento dentro de uma empresa global.