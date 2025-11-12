6 benefícios da carne de porco que todo mundo deveria conhecer

Nem todo mundo sabe, mas esse delicioso corte clássico é um aliado poderoso da saúde

Magno Oliver - 12 de novembro de 2025

Corte é conhecido por ser versátil e muito saboroso. (Foto: Captura/ Youtube/ Escolha Mais Carne Suína)

Durante muito tempo, a carne de porco foi cercada por mitos e desconfianças na hora de comer. Mas a ciência moderna vem provando que ela é uma das fontes de proteína mais completas e equilibradas da alimentação humana.

Rica em nutrientes, saborosa e versátil, ela pode fazer parte de uma dieta saudável quando consumida com moderação e preparo adequado.

6 benefícios da carne de porco que todo mundo deveria conhecer

1. Fonte de proteína de alta qualidade

A carne de porco é rica em proteínas completas, essenciais para a formação de músculos, tecidos e enzimas. Uma porção média oferece quase todos os aminoácidos que o corpo precisa diariamente. Uma boa fonte de proteína de alta qualidade e ninguém imagina esse benefício.

2. Rica em vitaminas do complexo B

Ela é uma das carnes com maior concentração de vitaminas B1, B6 e B12, fundamentais para o metabolismo energético, o funcionamento do sistema nervoso e a saúde do cérebro. Tem um sabor diferenciado e textura macia.

3. Auxilia na produção de energia

Por conter ferro, zinco e fósforo, a carne suína ajuda o corpo a converter os alimentos em energia, contribuindo para mais disposição no dia a dia. É considerada pelos açougueiros como a famosa “carne do vigor”.

4. Boa para o coração, se consumida corretamente

Cortes magros, como o lombo e o pernil sem gordura aparente, possuem menos gordura saturada do que muitos cortes bovinos. Quando preparada de forma saudável, pode fazer parte de dietas equilibradas e naturais. Ajuda muito na circulação sanguínea e no bombeamento de sangue.

5. Fortalece o sistema imunológico

Outro detalhe é que o zinco presente na carne de porco estimula a produção de células de defesa, ajudando o organismo a combater infecções e acelerar a cicatrização. Uma grande aliada do sistema imunológico em vários pontos.

6. Contribui para o bom humor

Além de gostosa e macia, ela também é potente na manutenção do bom humor. Graças ao triptofano e às vitaminas do complexo B, a carne suína estimula a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar.

