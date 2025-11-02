Companhia aérea é condenada a indenizar passageiros após impedir embarque de cachorro vira-lata

Advogados goianos tiveram atuação decisiva para garantir o direito do casal

Natália Sezil - 02 de novembro de 2025

Avião da Latam. (Foto: Rafael Luiz Canossa/Wikimedia Commons)

A atuação de dois advogados goianos foi decisiva para que um casal de São Paulo garantisse indenização, após ser impedido de transportar o animal de estimação em um voo para Manaus.

Os passageiros estavam de mudança e já haviam avisado a Tam Linhas Aéreas sobre o transporte com quase 60 dias de antecedência, segundo o site especializado Rota Jurídica.

O pet, sem raça definida (SRD), tinha cerca de 22 quilos. Ele havia passado por laudo veterinário e seria levado em uma caixa de transporte adequada, já adquirida pelos tutores.

O imprevisto veio dois dias antes da viagem, em 27 de dezembro de 2024, quando o casal foi informado de que o embarque não seria autorizado.

A Tam foi condenada a pagar R$ 10.753,26 a título de danos materiais, com juros e correção monetária, além de R$ 4 mil para cada autor por danos morais.

De acordo com a sentença, a companhia aérea não forneceu nenhuma justificativa específica, nem comprovou descumprimento de requisitos.

O juiz Caio César Catunda de Souza, responsável pela decisão, ressaltou que a negativa tardia e sem motivação clara violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O magistrado considerou que os passageiros comprovaram ter cumprido com todas as exigências e que os transtornos gerados pela empresa “extravasam o limite do mero aborrecimento”.

