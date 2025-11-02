Morador de Anápolis se surpreende e faz descoberta ao receber multas de outro estado

Condutor abordado alegou que recebeu veículo adulterado como forma de pagamento de dívida

Gabriella Pinheiro - 02 de novembro de 2025

Um mistério envolvendo o recebimento frequente de multas aplicadas em outro estado levou um morador de Anápolis a descobrir que havia sido vítima de um esquema de clonagem de veículos.

A revelação ocorreu na sexta-feira (31), quando guardas municipais do Apoio Tático foram alertados sobre um veículo suspeito na Vila Rio Branco, em Jundiaí, São Paulo.

O automóvel — idêntico ao do anapolino — estava sendo utilizado com placas clonadas e foi encontrado na Rua Graciliano Ramos.

Durante a abordagem, foi constatado que tanto a identificação do automóvel quanto a numeração do chassi conferiam, mas uma inconsistência entre os documentos do carro e do condutor levantou suspeitas nos guardas.

Foi descoberto que o nome do proprietário do veículo não correspondia ao dos documentos e que o automóvel, na verdade, era de Goiás.

O anapolino, proprietário original, foi contatado pelos agentes e afirmou que o carro verdadeiro estava na garagem da própria residência – fato que foi confirmado por meio de fotos e vídeos.

Ele relatou ainda que vinha recebendo diversas multas vindas de Jundiaí, mesmo com o veículo permanecendo em Goiás.

Já o motorista abordado alegou que recebeu o veículo adulterado como forma de pagamento de uma dívida e que desconhecia sua procedência ilícita.

O automóvel, que possivelmente foi roubado em Diadema (SP), passará por perícia, e o condutor deverá responder por adulteração veicular e, caso o roubo seja confirmado, por outros crimes.

