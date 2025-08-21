Mais perto dos 80 do que dos 70: senhora Vila Jaiara comemora 77 anos precisando de “remedinho diário” e “checkup”

Portal 6 faz homenagem à aniversariante do dia com olhar mais atencioso e humano

Paulo Roberto Belém - 21 de agosto de 2025

Encontro das avenidas Presidente Kennedy, Tiradentes e Fernando Costa marcam o início da Vila Jaiara (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

É a partir do encontro das avenidas Presidente Kennedy com a Tiradentes, embicando na Avenida Fernando Costa, que esta “senhora” começa. Falamos da Vila Jaiara, que completa neste 21 de agosto 77 anos.

O Portal 6 parabeniza este importante bairro que, a partir de 2025, fica mais perto dos 80 do que dos 70, representando que tem muita história.

O repórter que assina esta matéria tem como primeira lembrança do bairro o Sesi, para onde ia com menos de cinco anos brincar nas piscinas. Em outro momento da vida, conhecia a Jaiara porque brincava “que era necessário fazer interurbano para falar com alguém de lá”.

Lembranças e brincadeiras à parte, a importância da vila, criada pela junção dos nomes Jairo e Yara, é indiscutível. Estruturou-se a partir da Avenida Fernando Costa e, por essa via, foram se formando as quadras, cheias de gente boa vivendo.

Em pleno 2025, é bem verdade que ainda é lembrada a pujança que a antiga Fábrica da Vicunha proporcionou à Vila Jaiara. Ficou na memória. Entretanto, é interessante destacar o que está presente.

Um comércio forte, o mais completo e diverso que está fora do Centro de Anápolis, com um shopping para melhorar este quesito. Sem contar o centro universitário, que fortalece a cidade como um polo educacional de ensino superior.

Vila tão importante que virou referência para uma região inteira, a “Grande Jaiara”. Enorme, pode-se dizer, quando vista de cima e se for contabilizada a quantidade populacional que vive ali.

Se fosse uma cidade, seria maior que a maioria de Goiás. E é por ser considerada assim que tem gente que diz que não precisa sair de lá para fazer “nada”, no sentido de que “lá se tem tudo”. Tem até um dos principais parques de Anápolis, o da Jaiara.

A senhora Jaiara precisa de cuidado. “Tomar o remedinho diário” equivale a ter a zeladoria que merece. “Fazer aquele check-up” é comparado às intervenções mais complexas. Entre um e outro, a Vila continuará sendo forte, muito por quem vive lá.

