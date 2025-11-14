Conheça a cidade goiana que já era habitada há mais de 11 mil anos e o que ela ainda tem a oferecer

Hoje, município abriga um sítio arqueológico precioso, preserva cachoeiras e reservas de Cerrado

Natália Sezil - 14 de novembro de 2025

Cidade de Serranópolis é cenário importante para a arqueologia nacional. (Foto: Divulgação/Agência GOV)

Existe uma cidade goiana que preserva tesouros milenares. Com população estimada em apenas 8.237 pessoas, o local onde hoje é Serranópolis já foi habitado mesmo 11 mil anos atrás.

Os vestígios deixados não deixam mentir: são evidências arqueológicas, espalhadas por dez sítios que conservam as pinturas e gravuras rupestres, ajudando a contar a história de uma maneira que já virou referência nacional.

Hoje parte de um complexo importante (um dos maiores patrimônios arqueológicos das Américas, com 42 sítios catalogados), as grutas mantém marcas da ocupação do homem paleo-índio.

Participaram das escavações pesquisadores da Pontíficia Universidade Católica (PUC-GO) e da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os vestígios contabilizam mais de 550 gerações de humanos habitando a região.

Uma história antiga que resultaria, de alguma forma, no cultivo do café. Serranópolis, como existe na atualidade, começou em 1914, quando Jataí criou o Distrito de Serra do Cafezal.

O café acabou sofrendo um declínio em 1943, e o espaço passou a ser denominado Nuputira (uma referência à flor do campo). Em 1958, o distrito se emancipa e se torna município. O nome passa a fazer alusão às serras ali existentes.

Unindo o café e a arqueologia, surge um dos personagens mais conhecidos da região: o Homem da Serra do Cafezal. Apelidado Zé Gabiroba, trata-se do fóssil de um homem localizado na Gruta do Diogo, que já virou ponto turístico.

E no quesito turismo, é inevitável falar das atrações naturais. Serranópolis consegue oferecer belos cenários, entre cachoeiras, grutas e águas cristalinas. Segundo a Administração Municipal, é um bom local para observação de pássaros e outras espécies do Cerrado.

Pousada das Araras, Cachoeira do Renato, Ponte de Pedra, Sasá da Pinga, casarões antigos e o Morro da Bandeira completam o roteiro.

