O talento precisa ser estimulado

José Fernandes - 14 de novembro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

O neurocientista Anders Ericsson afirmou: “O talento é como um músculo. Quanto mais você treina, mais ele cresce. Quanto mais você abandona, mais ele atrofia.”

O talento sem disciplina é como um carro importado sem combustível. Impressiona todo mundo parado na garagem, mas não chega a lugar nenhum. O mundo está cheio de talentos fracassados e de medianos bem-sucedidos, porque no final o querer vence o poder.

Isso explica muito sobre o que o ISCA (Instituto Social de Capacitação de Alunos) representa.

O ISCA nasceu para ser o espaço onde os alunos da rede pública com alto desempenho podem continuar crescendo, desenvolvendo o potencial que já existe dentro deles, mas que muitas vezes não é estimulado nas escolas.

O talento precisa de treino. Precisa de desafio. Precisa de ambiente.

E é exatamente isso que o ISCA oferece: uma chance de treinar, aprender e se superar, em parceria com a escola.

Pense nos exemplos do futebol.

O Adriano, o Imperador, era um talento absurdo. Um dom natural, daqueles que nascem prontos. Mas faltou disciplina, foco e constância. O resultado foi uma carreira interrompida muito antes do tempo.

Agora olhe para o Cristiano Ronaldo. Outro atleta profissional de futebol. Um dos maiores do mundo, retrato da dedicação quase aos 40 anos de idade. Isso mostra que talento sem esforço é promessa; esforço com disciplina é sucesso.

A vida funciona do mesmo jeito.

O que vai decidir o seu futuro não é só o talento que os alunos têm, mas o que fazem com ele todos os dias.

E é por isso que o ISCA está aqui: para transformar alunos esforçados em referências, e sonhos em conquistas reais.

Dia 22 de novembro (sábado), a prova vai acontecer. Não é apenas uma prova de seleção. É o primeiro treino de uma jornada que pode mudar vidas.