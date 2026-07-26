Após reajuste, trabalhadores da Caoa passam a contar com o maior vale-alimentação de Goiás

Aumento no benefício, que atinge mais de 7 mil funcionários, superou a diferença vista na última data-base

Trabalhadores da CAOA conquistaram o maior vale-alimentação dentre as indústrias privadas de Goiás. (Foto: Reprodução)

Cerca de 7 mil trabalhadores da CAOA em Anápolis passarão a contar com um novo valor de vale-alimentação a partir deste mês. O benefício, que antes era de R$ 1 mil, passa a somar R$ 1.200.

O acordo coletivo foi aprovado esta semana, como confirmou o Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis (Sindmetana). Mesmo assim, vale de forma retroativa, já que as negociações diziam respeito à data-base de maio.

O reajuste, somente no vale -alimentação, foi de 20%. Quando comparado com os valores aplicados em 2024, que eram de R$ 850, a diferença é de 41,18%.

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O acordo também aprovou 4,11% de correção nos salários, além de reajuste na PLR – Participação nos Lucros ou Resultados, um bônus pago aos funcionários a partir de metas alcançadas.

A revisão nos valores reafirma o papel que a CAOA já possuía dentre as empresas sediadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), sendo a detentora do maior vale-alimentação entre as companhias.

Segundo o Sindmetana, que vinha conversando com a categoria desde abril, o benefício se tornou o maior da indústria privada de Goiás.

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