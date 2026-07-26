O melhor molho para acompanhar o churrasco de domingo, segundo Masterchef

Mistura aromática ganha mais sabor após algumas horas de descanso e pode transformar até os cortes mais simples servidos à mesa

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Um bom churrasco começa pela escolha da carne, mas não termina quando o último corte sai da grelha. Os acompanhamentos também ajudam a construir o sabor e podem mudar completamente a experiência à mesa.

Farofa, vinagrete, pão de alho e mandioca costumam aparecer entre os favoritos.

No entanto, uma preparação simples, feita com ervas, temperos e ingredientes comuns da cozinha, pode assumir o papel de protagonista.

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A sugestão apresentada em conteúdo relacionado ao MasterChef é o molho chimichurri.

Tradicional na culinária argentina e uruguaia, ele combina especialmente com carnes bovinas preparadas na churrasqueira.

O molho pode acompanhar picanha, fraldinha, contrafilé, bife ancho, linguiça e até frango.

O segredo está em respeitar a proporção entre os ingredientes e deixar a mistura descansar antes de servir.

Ingredientes do chimichurri clássico

1 colher de sopa de alho picado;

2 colheres de sopa de salsinha picada;

1 colher de chá de pimenta calabresa;

1 colher de sopa de orégano seco;

1 folha de louro picada;

3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto;

9 colheres de sopa de óleo ou azeite;

sal a gosto;

pimenta-do-reino a gosto.

As quantidades de ervas e pimenta podem ser ajustadas conforme o gosto. Quem prefere um molho mais suave deve reduzir a pimenta calabresa.

Modo de preparo

Coloque o alho, a salsinha, a pimenta calabresa e o orégano em uma tigela. Pique a folha de louro em pedaços pequenos e acrescente à mistura. Mexa os ingredientes secos para distribuir os temperos. Adicione as três colheres de vinagre de vinho tinto. Acrescente as nove colheres de óleo ou azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem até formar um molho uniforme. Transfira para um recipiente com tampa. Leve à geladeira por aproximadamente 24 horas antes de servir.

O período de descanso permite que o azeite absorva os aromas das ervas, do alho e da pimenta. Com isso, o chimichurri fica mais equilibrado e intenso.

Versão com limão e pimenta fresca

Outra possibilidade é substituir alguns ingredientes do chimichurri tradicional. Nessa versão, o louro e a pimenta calabresa dão lugar a novos temperos.

Ingredientes:

alho picado; salsinha picada; orégano seco; alecrim seco; páprica doce; cominho; meia pimenta dedo-de-moça sem sementes; suco de meio limão; 3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto; 9 colheres de sopa de azeite; sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

Pique a pimenta dedo-de-moça bem fina. Misture alho, salsinha, orégano, alecrim, páprica e cominho. Acrescente a pimenta e o suco de limão. Junte o vinagre e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar na geladeira por 24 horas.

Depois desse período, o molho estará pronto para acompanhar as carnes do churrasco.

Conservado em recipiente fechado e refrigerado, ele também pode ser usado em sanduíches, legumes assados e outras preparações.

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