O melhor molho para acompanhar o churrasco de domingo, segundo Masterchef

Mistura aromática ganha mais sabor após algumas horas de descanso e pode transformar até os cortes mais simples servidos à mesa

O melhor molho para acompanhar o churrasco
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)
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Um bom churrasco começa pela escolha da carne, mas não termina quando o último corte sai da grelha. Os acompanhamentos também ajudam a construir o sabor e podem mudar completamente a experiência à mesa.

Farofa, vinagrete, pão de alho e mandioca costumam aparecer entre os favoritos.

No entanto, uma preparação simples, feita com ervas, temperos e ingredientes comuns da cozinha, pode assumir o papel de protagonista.

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A sugestão apresentada em conteúdo relacionado ao MasterChef é o molho chimichurri.

Tradicional na culinária argentina e uruguaia, ele combina especialmente com carnes bovinas preparadas na churrasqueira.

O molho pode acompanhar picanha, fraldinha, contrafilé, bife ancho, linguiça e até frango.

O segredo está em respeitar a proporção entre os ingredientes e deixar a mistura descansar antes de servir.

Ingredientes do chimichurri clássico

  • 1 colher de sopa de alho picado;
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada;
  • 1 colher de chá de pimenta calabresa;
  • 1 colher de sopa de orégano seco;
  • 1 folha de louro picada;
  • 3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto;
  • 9 colheres de sopa de óleo ou azeite;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto.

As quantidades de ervas e pimenta podem ser ajustadas conforme o gosto. Quem prefere um molho mais suave deve reduzir a pimenta calabresa.

Modo de preparo

  1. Coloque o alho, a salsinha, a pimenta calabresa e o orégano em uma tigela.
  2. Pique a folha de louro em pedaços pequenos e acrescente à mistura.
  3. Mexa os ingredientes secos para distribuir os temperos.
  4. Adicione as três colheres de vinagre de vinho tinto.
  5. Acrescente as nove colheres de óleo ou azeite.
  6. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
  7. Misture bem até formar um molho uniforme.
  8. Transfira para um recipiente com tampa.
  9. Leve à geladeira por aproximadamente 24 horas antes de servir.

O período de descanso permite que o azeite absorva os aromas das ervas, do alho e da pimenta. Com isso, o chimichurri fica mais equilibrado e intenso.

Versão com limão e pimenta fresca

Outra possibilidade é substituir alguns ingredientes do chimichurri tradicional. Nessa versão, o louro e a pimenta calabresa dão lugar a novos temperos.

Ingredientes:

  1. alho picado;
  2. salsinha picada;
  3. orégano seco;
  4. alecrim seco;
  5. páprica doce;
  6. cominho;
  7. meia pimenta dedo-de-moça sem sementes;
  8. suco de meio limão;
  9. 3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto;
  10. 9 colheres de sopa de azeite;
  11. sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

  1. Pique a pimenta dedo-de-moça bem fina.
  2. Misture alho, salsinha, orégano, alecrim, páprica e cominho.
  3. Acrescente a pimenta e o suco de limão.
  4. Junte o vinagre e o azeite.
  5. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
  6. Misture bem e deixe descansar na geladeira por 24 horas.

Depois desse período, o molho estará pronto para acompanhar as carnes do churrasco.

Conservado em recipiente fechado e refrigerado, ele também pode ser usado em sanduíches, legumes assados e outras preparações.

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Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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