O melhor molho para acompanhar o churrasco de domingo, segundo Masterchef
Mistura aromática ganha mais sabor após algumas horas de descanso e pode transformar até os cortes mais simples servidos à mesa
Um bom churrasco começa pela escolha da carne, mas não termina quando o último corte sai da grelha. Os acompanhamentos também ajudam a construir o sabor e podem mudar completamente a experiência à mesa.
Farofa, vinagrete, pão de alho e mandioca costumam aparecer entre os favoritos.
No entanto, uma preparação simples, feita com ervas, temperos e ingredientes comuns da cozinha, pode assumir o papel de protagonista.
A sugestão apresentada em conteúdo relacionado ao MasterChef é o molho chimichurri.
Tradicional na culinária argentina e uruguaia, ele combina especialmente com carnes bovinas preparadas na churrasqueira.
O molho pode acompanhar picanha, fraldinha, contrafilé, bife ancho, linguiça e até frango.
O segredo está em respeitar a proporção entre os ingredientes e deixar a mistura descansar antes de servir.
Ingredientes do chimichurri clássico
- 1 colher de sopa de alho picado;
- 2 colheres de sopa de salsinha picada;
- 1 colher de chá de pimenta calabresa;
- 1 colher de sopa de orégano seco;
- 1 folha de louro picada;
- 3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto;
- 9 colheres de sopa de óleo ou azeite;
- sal a gosto;
- pimenta-do-reino a gosto.
As quantidades de ervas e pimenta podem ser ajustadas conforme o gosto. Quem prefere um molho mais suave deve reduzir a pimenta calabresa.
Modo de preparo
- Coloque o alho, a salsinha, a pimenta calabresa e o orégano em uma tigela.
- Pique a folha de louro em pedaços pequenos e acrescente à mistura.
- Mexa os ingredientes secos para distribuir os temperos.
- Adicione as três colheres de vinagre de vinho tinto.
- Acrescente as nove colheres de óleo ou azeite.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Misture bem até formar um molho uniforme.
- Transfira para um recipiente com tampa.
- Leve à geladeira por aproximadamente 24 horas antes de servir.
O período de descanso permite que o azeite absorva os aromas das ervas, do alho e da pimenta. Com isso, o chimichurri fica mais equilibrado e intenso.
Versão com limão e pimenta fresca
Outra possibilidade é substituir alguns ingredientes do chimichurri tradicional. Nessa versão, o louro e a pimenta calabresa dão lugar a novos temperos.
Ingredientes:
- alho picado;
- salsinha picada;
- orégano seco;
- alecrim seco;
- páprica doce;
- cominho;
- meia pimenta dedo-de-moça sem sementes;
- suco de meio limão;
- 3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto;
- 9 colheres de sopa de azeite;
- sal e pimenta-do-reino a gosto.
Modo de preparo:
- Pique a pimenta dedo-de-moça bem fina.
- Misture alho, salsinha, orégano, alecrim, páprica e cominho.
- Acrescente a pimenta e o suco de limão.
- Junte o vinagre e o azeite.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Misture bem e deixe descansar na geladeira por 24 horas.
Depois desse período, o molho estará pronto para acompanhar as carnes do churrasco.
Conservado em recipiente fechado e refrigerado, ele também pode ser usado em sanduíches, legumes assados e outras preparações.
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