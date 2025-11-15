Lançado edital de concurso do MPGO com salário acima de R$ 4 mil

Inscrições começam em breve, mas todos os detalhes do processo já foram divulgados

Paulo Roberto Belém - 15 de novembro de 2025

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Atenção, concurseiros. Acaba de ser lançado o concurso público do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que visa contratar profissional para atuar como trabalhador do órgão na cidade de Vianópolis.

A oportunidade é para o cargo de Oficial de Promotoria, tendo como requisito para a realização do processo ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação nas categorias ‘‘AB’’.

O salário é fixado em R$ 4.542,73 por jornada de trabalho de 40 horas semanais, mais benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche.

As inscrições no concurso poderão ser realizadas a partir do dia 07 de janeiro de 2025, indo até 05 de fevereiro do mesmo ano, exclusivamente pela internet, clicando aqui. O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,02.

Ficará isento do pagamento da taxa o doador de sangue, medula óssea ou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Integram o processo, prova objetiva de múltipla escolha com 50 questões e valendo 5 pontos; prova discursiva de caráter seletivo; redação e avaliação de títulos.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de abril de 2026, nos locais e horários que serão divulgados no dia 17 de abril.

A validade do concurso será de 2 anos, mas pode ser prorrogada por mais dois. Aprovados serão convocados pelos próximos 4 anos, caso haja prorrogação da validade, conforme a ordem final de classificação.

Todas as informações mais detalhadas sobre o concurso público podem ser consultadas no site do Ministério Público.

