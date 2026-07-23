Colocar folhas de hortelã dentro do forno desligado: para que serve e por que é recomendado

Um hábito discreto pode surpreender pela praticidade durante atividades comuns realizadas diariamente em casa

(Foto: Reprodução)

Guardar algumas folhas de hortelã dentro do forno desligado é uma prática doméstica que vem sendo adotada por quem busca manter a cozinha com sensação de frescor.

A planta libera um aroma característico que pode ajudar a reduzir cheiros acumulados no interior do eletrodoméstico entre uma limpeza e outra. Embora não substitua a higienização regular, o hábito pode contribuir para um ambiente mais agradável.

O forno, quando utilizado com frequência, tende a reter odores de preparos variados, especialmente alimentos com temperos intensos.

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Ao manter folhas frescas de hortelã no interior do equipamento, desde que ele esteja completamente frio e desligado, é possível suavizar esses aromas de forma natural. O método é simples e pode ser incorporado à rotina sem custos elevados.

Como utilizar

Para obter melhor resultado, recomenda-se colocar algumas folhas limpas em um recipiente aberto ou sobre um pequeno prato, evitando o contato direto com resíduos de gordura.

Também é importante retirar a hortelã após alguns dias e substituí-la por folhas novas, preservando o aroma e evitando o desgaste natural da planta. Antes de ligar o forno novamente, todo o conteúdo deve ser removido.

Cuidados importantes

Especialistas em organização doméstica lembram que esse costume funciona apenas como complemento da manutenção da cozinha. A limpeza periódica continua sendo essencial para eliminar gordura, restos de alimentos e sujeiras que podem comprometer o funcionamento do forno.

Quando associado a uma rotina adequada de higienização, o uso da hortelã pode colaborar para deixar o ambiente com uma sensação mais agradável e acolhedora.

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