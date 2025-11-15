Sony compra direitos do Labubu para transformá-lo em franquia de cinema

Acordo foi fechado nesta semana e, por enquanto, não há nada definido em relação aos produtores, diretores ou elenco envolvidos

Folhapress - 15 de novembro de 2025

Labubu virou sensação mundial. (Foto: Reprodução)

A Sony Pictures vai levar o Labubu ao cinema. O estúdio adquiriu os direitos de adaptação da linha chinesa de bonecos que se tornou um fenômeno global nos últimos meses. A ideia é desenvolver um longa-metragem com potencial para virar franquia, de acordo com reportagem da Hollywood Reporter.

O projeto ainda está em estágio inicial. Segundo a revista, o acordo foi fechado nesta semana e, por enquanto, não há nada definido em relação aos produtores, diretores ou elenco envolvidos. Também não está definido se o filme será em live-action ou animação.

O Labubu é um boneco felpudo e feioso, porém fofo, vendida pela Pop Mart, de Pequim, explodiu em popularidade no último ano. Houve brigas nas lojas por causa dos brinquedos de pelúcia do tamanho da palma da mão, alguns dos quais custam o triplo do preço de varejo em mercados secundários.

Eles têm sido temas constantes de vídeos do TikTok e têm gerado filas gigantescas do lado de fora das lojas Pop Mart, de Paris a Los Angeles. Celebridades como Dua Lipa, Rihanna e Lisa, do grupo de K-pop Blackpink, já exibiram uma versão do monstro com um sorriso diabólico como acessório de bolsa.

Em agosto deste ano, a fabricante chinesa de brinquedos de pelúcia Pop Mart International Group Ltd. reportou forte crescimento de receita e lucro. Segundo a Bloomberg, a receita aumentou 204% em relação ao ano anterior, para 13,88 bilhões de yuans (US$ 1,93 bilhão ou R$ 10,6 bilhões) no primeiro semestre de 2025, de acordo com um balanço divulgado nesta terça-feira (19).

Isso se compara a um crescimento de 62% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido saltou 397%, para 4,57 bilhões de yuans (R$ 3,5 bilhões).