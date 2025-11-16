Colocar rolha de vinho na geladeira: por que é recomendado e para que serve

Além disso, preparamos um passo a passo e, se usado corretamente, traz benefícios para sua rotina e para a conta de luz

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

A geladeira pode ficar mais eficiente se você colocar algumas rolhas de cortiça em pontos estratégicos do interior.

Pode parecer estranho, mas esse truque caseiro tem explicação prática.

E, se usado corretamente, traz benefícios para sua rotina e para a conta de luz.

Por que a cortiça ajuda na geladeira

A cortiça das rolhas tem uma estrutura porosa e leve.

Assim, ela preenche espaços vazios nas prateleiras e gavetas. Logo, há menos volume de ar para o motor resfriar.

Ou seja, o equipamento trabalha com menos esforço. Em consequência, o consumo de energia cai.

E, portanto, a fatura de luz pode diminuir.

Além disso, a cortiça absorve um pouco de umidade e odores.

Isso ajuda a controlar cheiros indesejados e a manter alimentos frescos por mais tempo.

Isto é, menos ar a ser refrigerado, menos cheiro espalhado e maior conservação dos alimentos.

Como as rolhas otimizam a circulação do ar

As rolhas atuam como moderadoras térmicas.

Elas direcionam o fluxo de ar frio para onde é mais necessário.

Mas atenção: é essencial posicioná-las longe das saídas de ar.

Caso contrário, você pode obstruir a ventilação e prejudicar a refrigeração.

Por isso, distribuição e cuidado são fundamentais.

Passo a passo simples para usar rolhas na geladeira

Escolha algumas rolhas de cortiça limpas. Coloque-as em pontos com espaço vazio, como prateleiras superiores ou nas laterais das gavetas. Não encoste nas saídas de ventilação. Use poucas rolhas — não precisa encher a geladeira. Observe o desempenho nos primeiros dias e ajuste a posição se notar qualquer alteração.

Limpeza e substituição: cuidados importantes

A cortiça pode acumular umidade e até microrganismos com o tempo.

Portanto, lave ou troque as rolhas regularmente.

O ideal é substituir a cada um ou dois meses, ou assim que perceber saturação ou mau cheiro.

Lembre-se: esse truque não substitui manutenção.

Limpeza periódica, degelo quando necessário e verificação das borrachas de vedação continuam sendo obrigatórios.

Quando evitar o truque

Se sua geladeira já tem problema de ventilação ou sensores sensíveis, evite usar rolhas até regular o aparelho.

E, se notar que a refrigeração piorou, retire as rolhas e faça uma verificação técnica.

