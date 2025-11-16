Suspeitos de matar jovem usando bloco de concreto em Aparecida de Goiânia são presos pela CPE

Vítima foi agredida dentro de casa. Ela não resistiu e morreu no local

Natália Sezil - 16 de novembro de 2025

Dupla foi presa pela CPE de Aparecida de Goiânia, suspeita de ter matado um jovem usando um bloco de concreto. (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma ação da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia prendeu dois jovens, de 18 e 23 anos, suspeitos de terem matado outro jovem usando um bloco de concreto.

A prisão aconteceu no início da tarde deste domingo (16), mas o crime teria sido executado na madrugada de sábado (15) no Jardim Dom Bosco II.

Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão aconteceu dentro do imóvel onde a vítima, de 22 anos, morava de aluguel.

Após ameaçar um dos suspeitos, o jovem teria sido agredido e desmaiou – momento em que foi atingido com um bloco de concreto na cabeça. Ele não resistiu e morreu ainda no local.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito só não teria acertado um segundo golpe com o bloco porque foi impedido por testemunhas. Ele fugiu em seguida.

Durante as buscas, as autoridades tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança onde um grupo de pessoas aparece correndo na rua. São a dupla suspeita, outro homem e duas mulheres.

Os registros mostram eles indo até a casa da vítima, às 04h43, e saindo de lá cerca de uma hora depois, às 05h40.

Os dois suspeitos foram localizados aproximadamente às 13h deste domingo, no Residencial Flor do Ipê, em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia.

Eles foram detidos pela CPE e levados à Central de Flagrantes, onde ficam à disposição da Polícia Civil (PC).

ATRÁS DAS GRADES 🚔 Suspeitos de matar jovem usando bloco de concreto em Aparecida de Goiânia são presos pela CPE Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/DfOMjiVPYf — Portal 6 (@portal6noticias) November 16, 2025



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!