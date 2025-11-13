Fiéis de igreja em Senador Canedo têm triste surpresa após acolherem homem em situação de rua

Caso aconteceu no Jardim das Oliveiras e Polícia Militar precisou ser acionada

Fiéis de igreja em Senador Canedo têm triste surpresa após acolherem homem em situação de rua
Morador de rua foi abordado por membro da igreja em uma rua do Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. (Foto: Captura/ Google Maps)

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (12), suposto de furtar a fiação elétrica de uma igreja em Senador Canedo, cidade da Região Metropolitana.

O detalhe da situação, conforme apurado pelo Portal 6, é que o suspeito, que é morador de rua, teria praticado o crime ao mesmo templo religioso que o acolheu em oportunidade anterior.

A reportagem apurou que o homem detido havia sido contido por um membro da igreja, quando este o viu pelas ruas do Jardim das Oliveiras, bairro onde ocorreu o fato, com uma mochila, suspeitando que dentro dela teria o que foi furtado.

Assim, quando foi atrás dele, entraram em vias de fato, quando a PM foi acionada, efetuando a prisão. O que o conteve, inclusive, teria ficado ferido nos braços devido à luta corporal que tiveram.

A suspeita de que o morador de rua teria sido o autor do furto foi levantada porque ele sempre andava com um carrinho de supermercado e na noite anterior ao crime estaria dormindo sob a marquise do templo.

Como a igreja ficou sem energia no dia seguinte, um pastor foi a um comércio próximo e verificou nas câmeras que o suspeito mexeu no padrão do estabelecimento religioso, desligando o medidor e subtraindo os fios.

Foi aí que, ao saber da situação, o membro da igreja agiu quando viu o morador de rua no bairro.

Nessa abordagem feita pelo civil, o suspeito teria sido bastante agressivo, portando, ainda, de uma barra de ferro para tentar se livrar do pastor.

Os próprios militares observaram que o homem detido era um velho conhecido da corporação por praticar pequenos furtos, tendo, inclusive, sido preso por isso.

Assim, os policiais encontraram com ele itens que o morador de rua teria furtado, confessando a situação, mas dizendo que não se lembrava de onde teria tirado aquilo.

Com isso, foram até a igreja e o pastor registrou ocorrência colocando as fotos e os vídeos do momento do furto dos fios. Por isso, os militares efetuaram a prisão em flagrante do suposto autor.

Ele foi levado à delegacia do município, para que as devidas medidas legais fossem tomadas. Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.

