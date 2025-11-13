Fiéis de igreja em Senador Canedo têm triste surpresa após acolherem homem em situação de rua

Caso aconteceu no Jardim das Oliveiras e Polícia Militar precisou ser acionada

Paulo Roberto Belém - 13 de novembro de 2025

Morador de rua foi abordado por membro da igreja em uma rua do Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. (Foto: Captura/ Google Maps)

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (12), suposto de furtar a fiação elétrica de uma igreja em Senador Canedo, cidade da Região Metropolitana.

O detalhe da situação, conforme apurado pelo Portal 6, é que o suspeito, que é morador de rua, teria praticado o crime ao mesmo templo religioso que o acolheu em oportunidade anterior.

A reportagem apurou que o homem detido havia sido contido por um membro da igreja, quando este o viu pelas ruas do Jardim das Oliveiras, bairro onde ocorreu o fato, com uma mochila, suspeitando que dentro dela teria o que foi furtado.

Assim, quando foi atrás dele, entraram em vias de fato, quando a PM foi acionada, efetuando a prisão. O que o conteve, inclusive, teria ficado ferido nos braços devido à luta corporal que tiveram.

A suspeita de que o morador de rua teria sido o autor do furto foi levantada porque ele sempre andava com um carrinho de supermercado e na noite anterior ao crime estaria dormindo sob a marquise do templo.

Como a igreja ficou sem energia no dia seguinte, um pastor foi a um comércio próximo e verificou nas câmeras que o suspeito mexeu no padrão do estabelecimento religioso, desligando o medidor e subtraindo os fios.

Foi aí que, ao saber da situação, o membro da igreja agiu quando viu o morador de rua no bairro.

Nessa abordagem feita pelo civil, o suspeito teria sido bastante agressivo, portando, ainda, de uma barra de ferro para tentar se livrar do pastor.

Os próprios militares observaram que o homem detido era um velho conhecido da corporação por praticar pequenos furtos, tendo, inclusive, sido preso por isso.

Assim, os policiais encontraram com ele itens que o morador de rua teria furtado, confessando a situação, mas dizendo que não se lembrava de onde teria tirado aquilo.

Com isso, foram até a igreja e o pastor registrou ocorrência colocando as fotos e os vídeos do momento do furto dos fios. Por isso, os militares efetuaram a prisão em flagrante do suposto autor.

Ele foi levado à delegacia do município, para que as devidas medidas legais fossem tomadas. Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!