Chevrolet relança o Monza com motor turbo, consumo de até 18 km/l e pacote tecnológico de última geração

Monza retorna ao mercado chinês com novo visual, interior digital e promessa de eficiência superior para disputar espaço com Corolla e Civic

Gabriel Yuri Souto - 17 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A Chevrolet decidiu reviver um nome histórico em um de seus mercados mais estratégicos.

O novo Monza foi relançado na China com a missão de substituir o Onix e reposicionar a marca no competitivo segmento de sedãs compactos e médios, dominado por modelos como Toyota Corolla e Honda Civic.

Com motor turbo e consumo de até 18 km/l, o carro aposta em desempenho, conforto e tecnologia de ponta. Os preços variam entre US$ 9,6 mil e US$ 16 mil — o equivalente a cerca de R$ 50 mil a R$ 85 mil — e reforçam a proposta de custo-benefício para o público chinês.

Design moderno e interior espaçoso

O novo Monza traz um design completamente reformulado, com linhas mais fluidas e frente marcante.

Mede 4,63 metros de comprimento e tem entre-eixos de 2,70 metros, o que garante bom espaço interno e porta-malas de 405 litros, ideal para viagens e uso familiar.

Motor turbo e eficiência

Equipado com motores 1.0 e 1.3 turbo a gasolina, o modelo entrega boa agilidade em percursos urbanos e eficiência em trajetos longos.

Segundo dados divulgados pela fabricante, o consumo médio varia entre 15 km/l e 18 km/l, dependendo da motorização e do tipo de uso.

Tecnologia e conforto

O interior do novo Monza é totalmente voltado à conectividade. O painel digital de 10,25 polegadas, o ar-condicionado automático e a central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay criam um ambiente moderno e prático.

Volante multifuncional, vidros e retrovisores elétricos completam o pacote.

Segurança e equipamentos

Entre os itens de série estão airbags, freios ABS, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e monitoramento da pressão dos pneus.

O conjunto reforça o foco da Chevrolet em oferecer um sedã acessível, mas alinhado ao padrão de segurança dos rivais mais caros.

Possibilidade no Brasil

Apesar do sucesso no mercado chinês, o novo Monza ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. Especialistas apontam que o modelo exigiria adaptações tributárias e técnicas.

Mesmo assim, o relançamento reacende a curiosidade dos brasileiros e mostra a nova direção da montadora: mais eficiência, mais tecnologia e menos espaço para carros básicos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!