Trem de alta velocidade sairá do papel no Brasil e deve conectar Rio e São Paulo em menos de duas horas

Uma solução aguardada há décadas pode finalmente modernizar um percurso movimentado do país

Magno Oliver - 17 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ GOV)

O Brasil pode finalmente estar prestes a entrar na era dos trens de alta velocidade. Depois de anos de estudos, adiamentos e projetos interrompidos, o plano para ligar Rio de Janeiro e São Paulo em tempo recorde volta ao centro das discussões com força inédita.

A proposta, agora conduzida por um novo modelo de parceria e por empresas com experiência internacional, coloca novamente o país no radar da mobilidade avançada.

O planejamento é o cidadão poder viajar do Rio de Janeiro para São Paulo em 105 minutos, em um trem-bala que se desloca à 320 km/h. O bilhete terá um custo estimado de R$ 500, é o que afirma o CEO da TAV Brasil, Bernardo Figueiredo.

Ele é Economista formado pela Universidade de Brasília (UnB), foi diretor da Agência Nacional da Transporte Terrestre (ANTT) e presidente Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

O corredor entre as duas maiores metrópoles do país é um dos mais movimentados da América Latina, acumulando milhões de deslocamentos anuais por estrada e avião. A promessa de conectar as capitais em menos de duas horas reacendeu o interesse de investidores e despertou otimismo entre especialistas do setor.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a nova configuração técnica torna o plano mais realista do que em qualquer tentativa anterior.

O trajeto previsto contempla estações estratégicas, integração com modais já existentes e operação baseada em tecnologias usadas em países como Japão, Espanha e França.

O objetivo é oferecer uma alternativa rápida, segura e sustentável, reduzindo o fluxo de veículos nas rodovias e desafogando rotas aéreas saturadas. Se o cronograma for mantido, a implantação pode marcar um salto de décadas na infraestrutura de transporte do país.

