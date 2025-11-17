Truque simples com as chaves de casa ajuda a descobrir se a fruta do mercado é realmente natural

Especialistas explicam como esse truque pode revelar quando o produto recebeu tratamento para parecer mais bonito e durar mais tempo

Gabriel Yuri Souto - 17 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Escolher frutas no mercado parece simples, mas muitas delas passam por processos que deixam a casca brilhante e perfeita demais para ser natural.

Isso acontece principalmente com produtos fora da estação ou vindos de outros países, que precisam resistir a longas viagens e ficar apresentáveis nas prateleiras.

Foi por isso que uma dica curiosa começou a circular: o “truque das chaves de casa”. Ele viralizou depois que especialistas explicaram como ele pode indicar se uma fruta recebeu algum tipo de tratamento superficial.

Como funciona o “truque das chaves”?

Segundo o especialista em bem-estar Fabius Antal, basta esfregar suavemente a chave de casa na casca da fruta.

Se aparecer um resíduo esbranquiçado, é sinal de que ela pode ter recebido um revestimento para melhorar aparência e conservar por mais tempo.

O método é simples, rápido e ajuda o consumidor a entender melhor o que está levando para casa — mas não substitui uma boa limpeza.

Por que algumas frutas recebem esse tipo de tratamento?

As frutas fora da época costumam ser importadas ou passam por processos para manter o aspecto fresco durante o transporte. Isso inclui revestimentos e técnicas de conservação que deixam a superfície mais lisa e brilhante.

Essas práticas não são ilegais, mas nem sempre agradam quem procura alimentos mais naturais.

O que escolher, então?

Organizações ambientais destacam que frutas da estação costumam ser:

Mais frescas,

Mais nutritivas,

Menos expostas a aditivos,

Melhores para o meio ambiente.

Elas também incentivam o consumo de produtos locais, que chegam mais rápido ao consumidor e exigem menos intervenção para conservar.

Vale a pena usar o truque?

O truque das chaves não é uma regra absoluta, mas funciona como um alerta: ele ajuda a identificar quando a fruta passou por tratamentos artificiais e auxilia quem prefere itens mais naturais.

No fim, a dica é simples: observar, testar e escolher o que faz mais sentido para você e sua alimentação.

