Truque simples com as chaves de casa ajuda a descobrir se a fruta do mercado é realmente natural
Especialistas explicam como esse truque pode revelar quando o produto recebeu tratamento para parecer mais bonito e durar mais tempo
Escolher frutas no mercado parece simples, mas muitas delas passam por processos que deixam a casca brilhante e perfeita demais para ser natural.
Isso acontece principalmente com produtos fora da estação ou vindos de outros países, que precisam resistir a longas viagens e ficar apresentáveis nas prateleiras.
Foi por isso que uma dica curiosa começou a circular: o “truque das chaves de casa”. Ele viralizou depois que especialistas explicaram como ele pode indicar se uma fruta recebeu algum tipo de tratamento superficial.
Como funciona o “truque das chaves”?
Segundo o especialista em bem-estar Fabius Antal, basta esfregar suavemente a chave de casa na casca da fruta.
Se aparecer um resíduo esbranquiçado, é sinal de que ela pode ter recebido um revestimento para melhorar aparência e conservar por mais tempo.
O método é simples, rápido e ajuda o consumidor a entender melhor o que está levando para casa — mas não substitui uma boa limpeza.
Por que algumas frutas recebem esse tipo de tratamento?
As frutas fora da época costumam ser importadas ou passam por processos para manter o aspecto fresco durante o transporte. Isso inclui revestimentos e técnicas de conservação que deixam a superfície mais lisa e brilhante.
Essas práticas não são ilegais, mas nem sempre agradam quem procura alimentos mais naturais.
O que escolher, então?
Organizações ambientais destacam que frutas da estação costumam ser:
- Mais frescas,
- Mais nutritivas,
- Menos expostas a aditivos,
- Melhores para o meio ambiente.
Elas também incentivam o consumo de produtos locais, que chegam mais rápido ao consumidor e exigem menos intervenção para conservar.
Vale a pena usar o truque?
O truque das chaves não é uma regra absoluta, mas funciona como um alerta: ele ajuda a identificar quando a fruta passou por tratamentos artificiais e auxilia quem prefere itens mais naturais.
No fim, a dica é simples: observar, testar e escolher o que faz mais sentido para você e sua alimentação.
