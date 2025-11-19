Árvore de Natal de 90 metros vira nova atração do Rio; supera prédio de 30 andares e ganha vila gastronômica com muitos shows

Para enfeitar, são mais de 2,3 milhões de luzes, efeitos visuais modernos e até jatos de água que transformarão o monumento em um espetáculo diário

Pedro Ribeiro - 19 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Por si só uma árvore de natal sempre chama atenção, mas a nova Árvore de Natal gigante levou isso pra outro nível já na primeira impressão.

A cidade, conhecida por suas celebrações grandiosas, prepara uma edição especial do evento que promete emocionar cariocas e turistas.

E, como sempre, tudo acontece com aquele cenário que só o Rio de Janeiro consegue oferecer: mar, montanhas, música e muita luz.

Uma estreia que promete encantar

A programação do Natal do Rio começa em 30 de novembro, inaugurando a Árvore de Natal flutuante na Enseada de Botafogo.

Por muito tempo, a tradicional árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas brilhou como principal atração da temporada, mas, após seis anos sem ela, o Rio abre espaço para uma novidade ainda maior e cheia de surpresas.

Desta vez, o local muda completamente. A nova estrutura será instalada na Praia de Botafogo, com vista privilegiada para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, criando um cenário cinematográfico para moradores e visitantes.

Uma estrutura impressionante

A Árvore de Natal ficará a 100 metros da areia e terá 90 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares.

Além do tamanho, outro detalhe impressiona: mais de 2,3 milhões de luzes, efeitos visuais modernos e até jatos de água que transformarão o monumento em um espetáculo diário.

A combinação de tecnologia, iluminação e a beleza natural da Enseada promete um show inesquecível, especialmente no acendimento noturno.

Muito além da árvore: um evento completo

O Natal do Rio vai oferecer uma série de atrações além da Árvore de Natal.

O público poderá explorar um jardim mágico repleto de experiências interativas e encantadoras.

Logo na entrada, túneis iluminados criarão um ambiente sensorial com luzes e sons que mergulham o visitante no clima natalino.

E se bater aquela fome, a Vila Gastronômica estará pronta para servir pratos natalinos e opções que celebram a culinária carioca.

Haverá ainda uma programação musical diversificada aos finais de semana, incluindo rodas de samba, blocos de Carnaval, orquestra e outros ritmos que atendem diferentes estilos.

A data da grande estreia

A inauguração da Árvore de Natal em Botafogo acontece no dia 30 de novembro, com show da Orquestra do Samba ao lado de Pretinho da Serrinha e convidados.

O acendimento da árvore, aberto ao público, será realizado sempre de sexta a domingo, a partir das 19h, até 06 de janeiro.

Com tantas novidades e atrações, a Árvore de Natal de Botafogo surge como um novo símbolo das festas cariocas, prometendo emocionar quem gosta de luz, música e paisagens inesquecíveis.

