Tendência fora do Brasil aposenta a árvore de Natal tradicional e aposta em decorações modernas, simples e muito mais baratas

Nova moda de Natal tem conquistado famílias ao redor do mundo com opções criativas, sustentáveis e que cabem no orçamento

Gabriel Yuri Souto - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A tradição da árvore de Natal ainda emociona muita gente, mas novas tendências vêm ganhando força fora do Brasil e mudando completamente o visual das festas de fim de ano.

Em vários países, a árvore clássica, natural ou artificial já perdeu espaço para alternativas mais modernas, econômicas e sustentáveis, que transformam o ambiente sem exigir grandes gastos.

O movimento surgiu com força na Europa, onde famílias começaram a buscar formas de decorar a casa sem depender de árvores caras e volumosas.

Segundo o material publicado pelo Canal 26, a proposta aposta em minimalismo, luzes aconchegantes e materiais simples, como madeira, tecidos e arranjos naturais, criando ambientes elegantes sem excesso de enfeites.

Enfeites leves e estilo minimalista ganham espaço

A ideia é substituir o tradicional pinheiro por alternativas que ocupam pouco espaço e combinam mais com casas modernas.

As opções vão desde estruturas montadas na parede com pisca-pisca até pequenos arranjos distribuídos pela casa.

A inspiração nórdica também está em alta, usando cores neutras, texturas naturais e decorações discretas que criam sensação de aconchego.

Por que tanta gente está aderindo?

Além do visual moderno, o preço tem pesado na escolha. As árvores naturais ficaram mais caras, e as artificiais também seguem o mesmo caminho.

Por isso, muitas famílias preferem soluções criativas que podem ser adaptadas a qualquer canto da casa. Outro motivo é a busca por praticidade, principalmente em apartamentos pequenos.

Criatividade virou a nova tradição

Em vez de um grande enfeite único, a tendência aposta em vários pequenos pontos de decoração distribuídos pelos ambientes.

Luzes, velas, arranjos compactos e composições geométricas criam um clima natalino mais limpo e moderno. Em muitos países europeus, essa estética já domina vitrines, salas de estar e áreas externas.

Vai substituir a árvore no Brasil?

Ainda não existe sinal de que a tradição brasileira vá acabar, mas a tendência tem conquistado espaço nas redes sociais e deve se espalhar nos próximos anos — principalmente para quem busca economia ou mora em espaços pequenos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!