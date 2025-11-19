Caixa anuncia mudança em concurso público com quase 200 vagas e salários de até R$ 16 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Prédio da Caixa Econômica Federal (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) concurso
Prédio da Caixa Econômica Federal (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal publicou uma retificação no concurso público nacional que oferece 184 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 16.495.

A atualização modifica os requisitos para o cargo de arquiteto e altera a nomenclatura de engenheiro elétrico para engenheiro eletricista.

As vagas disponíveis são distribuídas da seguinte forma: arquiteto (36), engenheiro civil (103), engenheiro eletricista (13), engenheiro mecânico (05), engenheiro de segurança do trabalho (03) e médico do trabalho (24).

Leia também

A remuneração varia entre R$ 12.371 e R$ 16.495, com jornadas semanais de 30 a 40 horas.

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 08 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio, mediante a uma taxa de R$ 68.

A seleção contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da Caixa.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias