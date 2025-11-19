Caixa anuncia mudança em concurso público com quase 200 vagas e salários de até R$ 16 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 19 de novembro de 2025

Prédio da Caixa Econômica Federal (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal publicou uma retificação no concurso público nacional que oferece 184 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 16.495.

A atualização modifica os requisitos para o cargo de arquiteto e altera a nomenclatura de engenheiro elétrico para engenheiro eletricista.

As vagas disponíveis são distribuídas da seguinte forma: arquiteto (36), engenheiro civil (103), engenheiro eletricista (13), engenheiro mecânico (05), engenheiro de segurança do trabalho (03) e médico do trabalho (24).

A remuneração varia entre R$ 12.371 e R$ 16.495, com jornadas semanais de 30 a 40 horas.

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 08 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio, mediante a uma taxa de R$ 68.

A seleção contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da Caixa.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

