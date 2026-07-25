Não é na churrasqueira elétrica, nem a carvão: a melhor opção para assar carne e ela ficar suculenta e macia
Técnica simples concentra o sabor, ajuda a amaciar as fibras e transforma um corte comum em uma refeição caprichada
Preparar uma carne macia e suculenta não depende apenas da qualidade do corte. O método escolhido, o tempo de cozimento e a forma de dourar a peça também fazem diferença no resultado servido à mesa.
Para quem não quer recorrer à churrasqueira elétrica ou ao carvão, uma das melhores opções é fazer um assado de panela na pressão.
A técnica preserva a umidade, concentra os temperos e ajuda a amolecer cortes que precisam de cozimento mais prolongado.
A receita foi compartilhada por Karleane Oliveira, responsável pelo perfil Na Cozinha da Karle (@nacozinhadakarle), no Instagram.
Gastrônoma maranhense, ela reúne mais de 1,2 milhão de seguidores com receitas fáceis, práticas e acessíveis.
No preparo, a carne é primeiro dourada na própria panela. Depois, recebe temperos, água e permanece na pressão até ficar macia.
A cebola e o cheiro-verde entram no final para acrescentar aroma e sabor.
Ingredientes
- 1 kg de peito bovino;]
- 1 cebola branca grande;
- 3 dentes grandes de alho;
- sal a gosto;
- colorau a gosto;
- chimichurri a gosto;
- páprica defumada a gosto;
- pimenta-do-reino a gosto;
- cheiro-verde a gosto;
- óleo a gosto;
- água suficiente para cobrir a carne.
Modo de preparo
- Corte o peito bovino em pedaços grandes.
- Coloque um fio generoso de óleo na panela de pressão.
- Acrescente a carne e refogue por alguns minutos.
- Deixe o líquido liberado pela própria carne secar.
- Continue mexendo de vez em quando, até os pedaços ficarem bem dourados.
- Adicione o alho amassado.
- Tempere com sal, colorau, chimichurri, páprica defumada e pimenta-do-reino.
- Misture bem para distribuir os temperos.
- Acrescente água até cobrir a carne.
- Tampe a panela e, depois que pegar pressão, cozinhe por aproximadamente 45 minutos.
- Desligue o fogo e aguarde a pressão sair completamente.
- Abra a panela e verifique se a carne está macia.
- Acrescente a cebola cortada em rodelas.
- Mexa em fogo baixo até a cebola começar a murchar.
- Finalize com bastante cheiro-verde e sirva.
Por que a panela de pressão funciona
O cozimento sob pressão acelera o amolecimento das fibras e do tecido conjuntivo presente no peito bovino.
Assim, a carne tende a ficar mais macia sem perder tanto líquido.
Já o douramento feito antes da adição da água intensifica o sabor e ajuda a formar um caldo mais encorpado.
Para evitar acidentes, a panela só deve ser aberta depois que toda a pressão tiver saído.
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