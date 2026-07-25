Não é na churrasqueira elétrica, nem a carvão: a melhor opção para assar carne e ela ficar suculenta e macia

Técnica simples concentra o sabor, ajuda a amaciar as fibras e transforma um corte comum em uma refeição caprichada

Não é na churrasqueira elétrica, nem a carvão
(Foto: Reprodução)
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Preparar uma carne macia e suculenta não depende apenas da qualidade do corte. O método escolhido, o tempo de cozimento e a forma de dourar a peça também fazem diferença no resultado servido à mesa.

Para quem não quer recorrer à churrasqueira elétrica ou ao carvão, uma das melhores opções é fazer um assado de panela na pressão.

A técnica preserva a umidade, concentra os temperos e ajuda a amolecer cortes que precisam de cozimento mais prolongado.

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A receita foi compartilhada por Karleane Oliveira, responsável pelo perfil Na Cozinha da Karle (@nacozinhadakarle), no Instagram.

Gastrônoma maranhense, ela reúne mais de 1,2 milhão de seguidores com receitas fáceis, práticas e acessíveis.

No preparo, a carne é primeiro dourada na própria panela. Depois, recebe temperos, água e permanece na pressão até ficar macia.

A cebola e o cheiro-verde entram no final para acrescentar aroma e sabor.

Ingredientes

  • 1 kg de peito bovino;]
  • 1 cebola branca grande;
  • 3 dentes grandes de alho;
  • sal a gosto;
  • colorau a gosto;
  • chimichurri a gosto;
  • páprica defumada a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto;
  • cheiro-verde a gosto;
  • óleo a gosto;
  • água suficiente para cobrir a carne.

Modo de preparo

  1. Corte o peito bovino em pedaços grandes.
  2. Coloque um fio generoso de óleo na panela de pressão.
  3. Acrescente a carne e refogue por alguns minutos.
  4. Deixe o líquido liberado pela própria carne secar.
  5. Continue mexendo de vez em quando, até os pedaços ficarem bem dourados.
  6. Adicione o alho amassado.
  7. Tempere com sal, colorau, chimichurri, páprica defumada e pimenta-do-reino.
  8. Misture bem para distribuir os temperos.
  9. Acrescente água até cobrir a carne.
  10. Tampe a panela e, depois que pegar pressão, cozinhe por aproximadamente 45 minutos.
  11. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair completamente.
  12. Abra a panela e verifique se a carne está macia.
  13. Acrescente a cebola cortada em rodelas.
  14. Mexa em fogo baixo até a cebola começar a murchar.
  15. Finalize com bastante cheiro-verde e sirva.

Por que a panela de pressão funciona

O cozimento sob pressão acelera o amolecimento das fibras e do tecido conjuntivo presente no peito bovino.

Assim, a carne tende a ficar mais macia sem perder tanto líquido.

Já o douramento feito antes da adição da água intensifica o sabor e ajuda a formar um caldo mais encorpado.

Para evitar acidentes, a panela só deve ser aberta depois que toda a pressão tiver saído.

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Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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