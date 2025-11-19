Goiás deve ter tempestades com ventanias de até 50 km/h durante feriado; veja previsão do tempo

Combinação de calor e umidade favorecerá a formação de áreas de instabilidade no estado

Gabriella Pinheiro - 19 de novembro de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

A previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que Goiás deve ter tempestades com ventanias de até 50 km/h, além de raios, na próxima quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra.

De acordo com o boletim, a combinação de calor e umidade favorecerá a formação de áreas de instabilidade no estado, o que poderá provocar chuvas em locais isolados.

Entre as regiões, Norte e Leste devem ser as mais impactadas, com previsão de 15 mm. Na sequência, a região Central aparece com 10 mm, enquanto Oeste, Sudoeste e Sul podem registrar 08 mm.

Em relação às cidades, Porangatu deve ter o maior índice pluviométrico do estado, com 08 mm.

Já Goiânia, Anápolis, Luziânia, Itumbiara, Cristalina, Santa Helena, Ceres, Goianésia, Flores de Goiás, Araguapaz, Aruanã, Montes Claros, Doverlândia e Palminópolis devem registrar 05 mm.

Rio Verde, Ouvidor, Ipameri, Formosa, Davinópolis, Rubiataba, Iporá, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna, Firminópolis, Cocalzinho e Ipiranga de Goiás podem registrar 04 mm.

Em contrapartida, Catalão, Jataí, Morrinhos e Caiapônia devem ter 03 mm, enquanto Goiandira, Três Ranchos, Mineiros, Britânia e Colinas do Sul devem registrar 02 mm.

