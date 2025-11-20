8 sobrenomes comuns no Brasil que têm origem romana e muita gente não sabe

Muitos sobrenomes populares no país nasceram ainda no Império Romano e carregam histórias curiosas

Gabriel Yuri Souto - 20 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Chait Goli /Pexels)

O Brasil reúne sobrenomes de diversas origens, mas alguns deles têm raízes muito mais antigas do que se imagina.

Com a influência portuguesa, que trouxe marcas da cultura romana ainda preservadas na Idade Média, certos nomes chegaram ao país e se espalharam silenciosamente pelas famílias brasileiras.

O resultado é que muita gente carrega no RG um pedaço da Roma Antiga — e nem faz ideia disso.

A seguir, veja oito sobrenomes que nasceram na tradição romana e continuam vivos até hoje.

Acosta

Um sobrenome envolto em mistério. Alguns historiadores acreditam que surgiu como homenagem ao imperador Augusto, enquanto outra hipótese associa o nome a um antigo líder chamado Acoista.

Até hoje, não há consenso sobre sua origem exata.

Costa

Um dos sobrenomes mais comuns do Brasil também tem raízes romanas.

Ele era atribuído a pessoas que viviam perto de encostas e montes na região do Mediterrâneo, funcionando como uma referência geográfica na identificação dos cidadãos.

Bianchi

Famoso na Itália e trazido ao Brasil pelos imigrantes, significa “branco”.

Era usado para descrever características físicas, como pele clara ou cabelos claros, algo muito comum na tradição romana e depois mantido ao longo dos séculos.

Espósito

Presente em algumas regiões do sul do Brasil, vem da expressão latina ex positus, usada para identificar crianças que não eram reconhecidas pelos pais. Com o tempo, o sobrenome se espalhou e ganhou diversos significados sociais.

Fontana

Ligado a pessoas que viviam perto de fontes, poços ou locais com água corrente, algo típico das descrições romanas de origem territorial. É um sobrenome que mostra como o ambiente influenciava diretamente a formação dos nomes.

Marco

Derivado de Marcus, era um nome forte na Roma Antiga e associado ao deus Marte, símbolo da guerra e da força. Séculos depois, ganhou variações em diferentes países, mas manteve o significado marcante.

Rossi

Um dos sobrenomes mais populares da Itália, vem dos termos latinos relacionados ao vermelho e era usado para identificar pessoas ruivas ou de cabelos vibrantes.

A tradição permaneceu e se espalhou entre descendentes italianos no Brasil.

Romero

Com origem ligada ao castelhano antigo, descrevia peregrinos religiosos que viajavam até Roma no século X. Com o tempo, o nome se fixou entre famílias ibéricas e veio parar no Brasil com a colonização.

Esses sobrenomes mostram como a história romana continua presente nas famílias brasileiras, mesmo depois de tantos séculos.

Eles revelam influências culturais, migrações antigas e pequenas pistas sobre a origem de cada linhagem — muitas vezes escondidas em nomes que parecem comuns, mas carregam séculos de significado.

