Borrifar vinagre embaixo da cama virou hábito saudável e o significado surpreende

Costume aparentemente simples esconde funções práticas e crenças curiosas

Gabriel Yuri Souto - 20 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Cantinho de Casa)

Não é raro ouvir por aí que gente anda dizendo para borrifar vinagre embaixo da cama — mas que significado tem esse truque?

A ideia vem ganhando adeptos com a promessa de neutralizar cheiros, repelir insetos microscopicamente irritantes (como ácaros) e até “renovar a energia” do quarto.

Embora soe esotérico para alguns, o hábito tem respaldo em práticas de limpeza caseira bastante concretas.

Por um lado, o vinagre branco é um desinfetante natural, com propriedades antimicrobianas modestamente reconhecidas por especialistas.

Por outro, o ácido acético pode interferir na química de odores, ajudando a neutralizá-los — não apenas mascará-los.

Por que esse truque está se espalhando

Neutralização de odores: segundo o site Casa & Plantas, o vinagre branco tem a capacidade de neutralizar cheiros desagradáveis, porque seu pH ácido desestabiliza moléculas causadoras de mau cheiro.

Desinfecção e controle de microrganismos: de acordo com reportagem da UAI Notícias, borrifar vinagre diluído sobre o colchão pode ajudar a desinfectar superfícies e reduzir a presença de ácaros e bactérias, sem recorrer a químicos agressivos.

Repelência para insetos: em sites de dicas naturais, sugere-se que o cheiro forte do vinagre pode funcionar como repelente leve para pequenos insetos, embora não haja consenso científico forte de que ele mate pragas mais resistentes como percevejos.

Economia e sustentabilidade: é um truque simples e barato — basta diluir vinagre em água e borrifar, sem necessidade de produtos caros ou industrializados.

Para além da limpeza biológica, há um componente simbólico nessa prática. Muitas pessoas associam o ato de borrifar vinagre embaixo da cama a uma forma de “limpeza energética”.

A ideia é que o vinagre não apenas combate a sujeira física, mas também “absorve” ou afugenta vibrações negativas do espaço íntimo do quarto.

Embora essa interpretação tenha mais a ver com crença pessoal, ela se soma ao uso prático e reforça por que o hábito vem se consolidando: é ao mesmo tempo uma solução econômica para a higiene doméstica e um ritual simbólico.

Como aplicar com segurança e efetividade:

– Misture vinagre branco com água em partes iguais antes de usar, para evitar danificar superfícies ou tecidos sensíveis.

– Borrife levemente sob a cama, sem encharcar.

– Deixe o ambiente ventilado para a solução secar completamente — isso reduz o cheiro forte do vinagre.

– Combine o uso com outras práticas: aspirar regularmente, usar bicarbonato para absorver umidade e poeira, e lavar a roupa de cama em água quente para controlar ácaros. Essa rotina mantém a higiene do colchão sem recorrer a produtos agressivos.

Se quiser reforçar a ação antimicrobiana, pode adicionar algumas gotas de óleo essencial (como lavanda ou tea tree) à mistura, segundo especialistas em limpeza natural.

Assim, borrifar vinagre embaixo da cama não é apenas uma moda de economia doméstica — é uma técnica multiuso que mistura limpeza, desodorização e até energia simbólica.

Quem abraça o truque aposta numa solução simples, sustentável e curiosamente eficaz — com um toque de ritual para o seu santuário de descanso.

