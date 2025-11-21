Amanhã é o dia: uma oportunidade que pode mudar o seu futuro

Será uma oportunidade para jovens de alto desempenho que desejam ir além do que a escola tradicional consegue oferecer

José Fernandes - 21 de novembro de 2025

(Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília)

Hoje escrevo diretamente para você, estudante do 9º ano, que dentro de poucas semanas começará o Ensino Médio. E escrevo também para os pais e responsáveis que desejam ver seus filhos alcançando tudo o que o talento e o esforço permitem.

Amanhã (22), o ISCA (Instituto Social de Capacitação de Alunos) realizará sua prova ANUAL de seleção para ingresso em 2026. Será uma oportunidade para jovens de alto desempenho que desejam ir além do que a escola tradicional consegue oferecer.

E se tem algo que acredito profundamente é o seguinte: o talento precisa ser estimulado.

Amanhã é exatamente um desses momentos de crescimento. Um momento que pode mudar sua trajetória acadêmica e profissional.

Por que participar da prova do ISCA?

Porque o ISCA é um movimento de excelência, criado para desenvolver jovens comprometidos e de alta performance. Aqui, o aluno não recebe apenas conteúdo: recebe visão de futuro, disciplina, apoio emocional, formação complementar e oportunidades que ampliam horizontes.

E você não precisa ter feito inscrição prévia. Mesmo sem inscrição, você pode comparecer e fazer a prova.

Informações essenciais para amanhã

• Data da prova: Amanhã

• Local: CEFOPE – Avenida São Francisco, 888, Jundiaí

• Horário para chegada: até 8h30

• Início da prova: 9h

• Duração: até 13h

• Contato para dúvidas/inscrições: (62) 99442-6129

Chegue com antecedência, traga documento com foto, caneta e a vontade de dar o seu melhor.

Uma oportunidade que não volta

Todos nós já tivemos um momento na vida que abriu portas, ou que gostaríamos de ter aproveitado melhor. Amanhã é esse momento para você. Uma prova que dura algumas horas pode representar anos de aprendizado diferenciado, convivência com jovens motivados e preparação sólida para os desafios do futuro.

A educação transforma. Mas ela só transforma quando você decide agir.

Amanhã, dê esse passo. Compareça. Faça a prova. Mostre o que você pode ser. O ISCA está pronto para te receber.