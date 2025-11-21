Home office dispara em Goiás e atinge maior índice da história, aponta estudo

Informação foi divulgada pelo IBGE, que realizou mais uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

Paulo Roberto Belém - 21 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Algo que passou a ser percebido pela maior parte das pessoas quando da pandemia da Covid-19, o trabalho “home office” (em casa) alcançou o maior índice em Goiás, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD).

Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 7,7% dos moradores do estado trabalham de casa. O número é considerável e inédito.

Isso porque o valor é o mais alto desde o início da série, em 2012.

Apesar do avanço, o estado ainda apresenta números inferiores à média brasileira desde 2022.

No entanto, a redução nacional em 2023 e 2024, somada ao crescimento registrado em Goiás no último ano, aproximou os percentuais, agora separados por apenas 0,2 ponto percentual.

Outra forma

O estudo destaca também que, mais expressivo do que o aumento do trabalho domiciliar, foi o avanço das pessoas que trabalham em local designado pelo empregador, patrão ou freguês.

Em 2024, esse grupo somou 602 mil trabalhadores, o equivalente a 19,3% dos ocupados no estado.

Agora, se for comparado ao primeiro percentual aferido em 2012, houve aumento de 5,4 pontos percentuais, quando o índice era de 13,9%.

Mesmo assim, o resultado de 2024 apresenta leve recuo em comparação a 2023, quando a taxa era de 19,8%.

