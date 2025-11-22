De acordo com o ranking de 2025, a rua mais descolada do mundo fica no Brasil

Entre tantas cidades globais, foi justamente uma rua carioca que conquistou o topo e chamou atenção internacional

Gabriel Yuri Souto - 22 de novembro de 2025

Rua do Senado no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Quando a revista Time Out divulgou o ranking anual das ruas mais descoladas do planeta, muita gente acreditava que o primeiro lugar seria tomado por algum endereço europeu, um bairro japonês futurista ou uma avenida movimentada de Nova York.

Mas não foi isso que aconteceu. Para surpresa de muitos, a rua mais descolada do mundo em 2025 está no Brasil, em pleno coração do Rio de Janeiro.

A escolhida foi a Rua do Senado, no Centro do Rio, uma área que passou por uma transformação silenciosa nos últimos anos e ganhou um novo público, novos espaços e uma energia que mistura juventude, história, cultura e gastronomia.

Pela primeira vez, uma rua da América Latina alcançou o topo do ranking, um feito que já está movimentando o bairro e despertando curiosidade no mundo inteiro.

Uma rua que renasceu

A Rua do Senado sempre carregou uma atmosfera boêmia, marcada pelos casarões antigos, pelo comércio tradicional e por um passado ligado a lojas de antiguidades.

Restaurantes e bares famosos da região resistiram ao tempo e continuaram atraindo frequentadores, como o clássico Armazém Senado.

Mas a rua ganhou nova vida quando espaços que começaram a surgir, atraindo um público mais jovem sem afastar quem já frequentava o local há décadas.

Para a Time Out, essa mistura genuína de gerações, ritmos e estilos é justamente o que torna o endereço tão especial.

Gastronomia, música e cultura em uma mesma calçada

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lilia Restaurante (@lilia.restaurante)

A reviravolta da região começou com o restaurante Lilia, do chef Lucio Vieira, que abriu caminho para novos empreendimentos.

Depois vieram o Labuta Bar e o Labuta Braseiro, ambos responsáveis por atrair um público que gosta de boa comida, drinques acessíveis e música ao vivo.

A rua, que antes parecia adormecida, passou a reunir calçadas cheias, mesas disputadas e eventos que varam a noite.

Projetos como a Destilaria Maravilha reforçaram essa nova identidade, trazendo DJs, artistas independentes e uma programação cultural constante.

Do outro lado da rua, o Solar dos Abacaxis ocupa a antiga fábrica da Granado, de 1912, e integrou ao bairro exposições, arte contemporânea e eventos que ampliaram o alcance cultural da região.

Perto dali, o Mercado Central RJ, um espaço com lojas, restaurantes e novidades gastronômicas, adicionou ainda mais movimento. A combinação entre tradição e modernidade marcou a transformação que elevou a Rua do Senado ao topo do ranking.

Por que ela ficou em primeiro lugar

A Time Out avaliou critérios como comida, bebida, diversão, cultura e espírito comunitário. Segundo os especialistas, nenhuma outra rua conseguiu representar tão bem o que sua cidade tem de melhor.

As ruas mais legais do mundo em 2025

Além do Rio, outras cidades também apareceram no ranking:

Orange Street, Osaka (Japão)

Rua do Bonjardim, Porto (Portugal)

Fanghua Street, Chengdu (China)

Sherbrooke Street West, Montreal (Canadá)

Mas nenhuma delas superou o conjunto de experiências que a Rua do Senado oferece hoje.

Afinal, depois de anos esquecida, a rua agora vive um momento de destaque internacional e se torna parada obrigatória para turistas e cariocas que querem experimentar uma mistura real do que é o Rio.

Diversidade, música, história, mesas ocupando as calçadas, casinhas antigas restauradas e aquela atmosfera que só a cidade sabe criar.

Se o ranking de 2025 serviu para alguma coisa, foi para lembrar que alguns lugares não precisam de vista para o mar para serem especiais — às vezes, basta uma rua cheia de vida.