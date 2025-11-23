Consumidores de Goiânia podem renegociar dívidas com até 90% de desconto sem sair de casa

Campanha da CDL é online e quer recuperar mais de R$ 100 milhões na capital

Natália Sezil - 23 de novembro de 2025

Endividamento atinge quase 80% da população brasileira. (Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

Consumidores da capital goiana que estão “com o nome sujo na praça” têm a chance de renegociar dívidas durante o Feirão Zera Dívidas da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL).

A ação já está valendo e segue até o dia 10 de dezembro, de forma totalmente online. A iniciativa oferece descontos de até 90% sobre as multas e juros.

Interessados devem acessar o portal virtual: zeradividascdl.com.br, onde é possível consultar as pendências financeiras, escolher a melhor oferta e regularizar a situação.

Com isso, a CDL busca recuperar mais de R$ 100 milhões em dívidas, com a meta de estimular a retomada do crédito na capital e também incentivar o comércio local à medida que se aproximam o Natal e o Ano Novo, datas importantes para o varejo.

Segundo a Câmara de Dirigentes, os registros de negativação ativos em Goiânia somam mais de 1 milhão. O valor soma R$ 1,9 bilhão em débitos – e o número de inadimplentes parece estar crescendo.

De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, o aumento foi de 13,63% em outubro. Conforme o levantamento, o valor médio que o consumidor goianiense com nome negativado costuma dever é de R$ 5.798,56.

