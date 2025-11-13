Piores erros do dia a dia que te fazem ficar endividado sem perceber, segundo consultores

Controlar o dinheiro não significa abrir mão de tudo, mas sim usá-lo com consciência

Pedro Ribeiro - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Ficar endividado é mais comum do que parece.

Muitas vezes, as pessoas não percebem que pequenos hábitos diários estão levando o dinheiro embora, pouco a pouco.

Segundo consultores financeiros, o problema não é apenas ganhar pouco, mas administrar mal o que se ganha.

Com isso, o orçamento se descontrola e as dívidas se acumulam antes mesmo de você entender o que aconteceu.

Piores erros do dia a dia que te fazem ficar endividado sem perceber, segundo consultores

Comprar por impulso

Um dos erros mais frequentes que deixam muita gente endividado é comprar por impulso.

Promoções, descontos relâmpago e vitrines atraentes fazem com que você gaste sem necessidade.

Consultores alertam: a emoção é inimiga do planejamento.

Antes de comprar, pergunte a si mesmo se realmente precisa daquele item.

Usar o cartão de crédito como extensão do salário

O cartão de crédito pode ser um grande aliado, mas também o principal vilão de quem está endividado.

Muitas pessoas o utilizam como se fosse parte da renda, esquecendo que aquele dinheiro precisa ser pago — e com juros altos, caso o pagamento atrase.

O ideal é usar o cartão com moderação e, sempre que possível, pagar o valor total da fatura.

Não anotar os gastos

Pode parecer um detalhe, mas deixar de registrar pequenas despesas é um dos maiores motivos que levam alguém a ficar endividado.

O cafezinho, o lanche rápido e as compras do dia a dia somam mais do que se imagina.

Manter um controle simples, seja em papel ou aplicativo, ajuda a enxergar para onde o dinheiro está indo.

Fazer empréstimos para cobrir dívidas

Outro erro muito comum é tentar resolver uma dívida criando outra.

Pedir empréstimos sem planejamento apenas adia o problema e pode piorar a situação.

Os consultores financeiros explicam que é essencial reorganizar o orçamento antes de recorrer a qualquer crédito, para não cair em um ciclo sem fim de endividamento.

Não ter uma reserva de emergência

Quem não tem reserva financeira acaba ficando vulnerável a imprevistos.

Uma despesa médica, um conserto no carro ou até uma conta atrasada pode virar um grande problema.

Ter um valor guardado, mesmo que pequeno, evita que você precise recorrer a juros altos e acabe mais endividado.

Viver acima das possibilidades

Talvez o maior erro de todos seja tentar manter um padrão de vida que o orçamento não comporta.

Isso inclui jantares frequentes, viagens, roupas caras e outros luxos que pesam no bolso.

Consultores destacam que viver dentro da realidade financeira é o primeiro passo para sair do vermelho e evitar novas dívidas.

Como evitar se endividar

A solução está em pequenas atitudes: planejar, registrar gastos, evitar impulsos e sempre pensar no longo prazo.

Controlar o dinheiro não significa abrir mão de tudo, mas usar com consciência.

Assim, você ganha tranquilidade, segurança e liberdade financeira.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!