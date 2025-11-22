Novo programa Federal promete quitar dívidas de até R$ 5 mil: veja como participar
A iniciativa amplia o alcance da renegociação e pode ajudar milhões de brasileiros a finalmente limpar o nome
Com a alta do custo de vida e o orçamento cada vez mais apertado, muita gente acabou acumulando dívidas pequenas que, somadas aos juros, se transformaram em um problema maior.
Essas pendências travam crédito, impedem financiamentos e até dificultam a contratação de serviços básicos. Pensando nisso, o governo lançou uma nova etapa do programa federal de renegociação, voltada justamente para quem tem débitos de até R$ 5 mil e nunca conseguiu colocar a vida financeira em ordem.
A proposta é tornar o processo mais simples e acessível, oferecendo descontos significativos e opções de parcelamento para que o consumidor consiga resolver a situação sem comprometer ainda mais o orçamento.
Quem pode participar
O foco dessa etapa é o público de menor renda, especialmente:
- Pessoas inscritas no CadÚnico,
- Quem ganha até dois salários mínimos,
- Consumidores que ficaram negativados até o fim de 2022.
Além disso, a intenção é ajudar justamente quem tem dívidas menores, mas que impedem acesso a crédito, aluguel, serviços e oportunidades.
O que o programa oferece
A grande novidade é a possibilidade de renegociar débitos de até R$ 5 mil com benefícios que incluem:
- Descontos que podem chegar a 90%,
- Parcelamento em até 60 vezes,
- Juros reduzidos,
- Pagamento à vista com abatimentos altos.
Afinal, a ideia é permitir que o consumidor encontre uma forma realista de quitar a dívida, sem pressão e sem valores impossíveis para o dia a dia.
Como participar
O processo acontece de forma totalmente digital e pode ser concluído em poucos minutos:
- Acesse sua conta no gov.br (nível prata ou ouro).
- Entre na área destinada à renegociação.
- Veja a lista de dívidas que aparecem automaticamente no sistema.
- Compare as ofertas de desconto apresentadas pelos credores.
- Escolha entre quitar à vista ou parcelar.
- Finalize o acordo e aguarde a retirada do nome das listas de inadimplência.
O pagamento pode ser feito por PIX, boleto ou por meio das parcelas definidas na plataforma.
Quais dívidas entram?
Dívidas de consumo são as principais contempladas nesta fase, como:
- Contas de luz, água, internet e telefone,
- Dívidas de cartão de crédito,
- Empréstimos bancários,
- Compras no varejo,
- Débitos com bancos digitais e fintechs.
Dívidas com garantia real, pensão alimentícia e multas não entram no programa.
As dívidas menores costumam ser as que mais prendem o consumidor, justamente porque crescem rápido e bloqueiam serviços essenciais.
Contudo, com descontos expressivos e parcelamento estendido, o programa pode ajudar muita gente a reorganizar a vida financeira, recuperar crédito e voltar a respirar sem o peso das cobranças.
