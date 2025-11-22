Novo programa Federal promete quitar dívidas de até R$ 5 mil: veja como participar

A iniciativa amplia o alcance da renegociação e pode ajudar milhões de brasileiros a finalmente limpar o nome

Gabriel Yuri Souto Gabriel Yuri Souto -
Governo Federal abre programa para quitar dívida
Governo Federal abre programa para quitar dívida (Foto: Reprodução)

Com a alta do custo de vida e o orçamento cada vez mais apertado, muita gente acabou acumulando dívidas pequenas que, somadas aos juros, se transformaram em um problema maior.

Essas pendências travam crédito, impedem financiamentos e até dificultam a contratação de serviços básicos. Pensando nisso, o governo lançou uma nova etapa do programa federal de renegociação, voltada justamente para quem tem débitos de até R$ 5 mil e nunca conseguiu colocar a vida financeira em ordem.

A proposta é tornar o processo mais simples e acessível, oferecendo descontos significativos e opções de parcelamento para que o consumidor consiga resolver a situação sem comprometer ainda mais o orçamento.

Leia também

Quem pode participar

O foco dessa etapa é o público de menor renda, especialmente:

  • Pessoas inscritas no CadÚnico,
  • Quem ganha até dois salários mínimos,
  • Consumidores que ficaram negativados até o fim de 2022.

Além disso, a intenção é ajudar justamente quem tem dívidas menores, mas que impedem acesso a crédito, aluguel, serviços e oportunidades.

O que o programa oferece

A grande novidade é a possibilidade de renegociar débitos de até R$ 5 mil com benefícios que incluem:

  • Descontos que podem chegar a 90%,
  • Parcelamento em até 60 vezes,
  • Juros reduzidos,
  • Pagamento à vista com abatimentos altos.

Afinal, a ideia é permitir que o consumidor encontre uma forma realista de quitar a dívida, sem pressão e sem valores impossíveis para o dia a dia.

Como participar

O processo acontece de forma totalmente digital e pode ser concluído em poucos minutos:

  1. Acesse sua conta no gov.br (nível prata ou ouro).
  2. Entre na área destinada à renegociação.
  3. Veja a lista de dívidas que aparecem automaticamente no sistema.
  4. Compare as ofertas de desconto apresentadas pelos credores.
  5. Escolha entre quitar à vista ou parcelar.
  6. Finalize o acordo e aguarde a retirada do nome das listas de inadimplência.

O pagamento pode ser feito por PIX, boleto ou por meio das parcelas definidas na plataforma.

Quais dívidas entram?

Dívidas de consumo são as principais contempladas nesta fase, como:

  • Contas de luz, água, internet e telefone,
  • Dívidas de cartão de crédito,
  • Empréstimos bancários,
  • Compras no varejo,
  • Débitos com bancos digitais e fintechs.

Dívidas com garantia real, pensão alimentícia e multas não entram no programa.

As dívidas menores costumam ser as que mais prendem o consumidor, justamente porque crescem rápido e bloqueiam serviços essenciais.

Contudo, com descontos expressivos e parcelamento estendido, o programa pode ajudar muita gente a reorganizar a vida financeira, recuperar crédito e voltar a respirar sem o peso das cobranças.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias