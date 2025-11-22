Novo programa Federal promete quitar dívidas de até R$ 5 mil: veja como participar

A iniciativa amplia o alcance da renegociação e pode ajudar milhões de brasileiros a finalmente limpar o nome

Gabriel Yuri Souto - 22 de novembro de 2025

Governo Federal abre programa para quitar dívida (Foto: Reprodução)

Com a alta do custo de vida e o orçamento cada vez mais apertado, muita gente acabou acumulando dívidas pequenas que, somadas aos juros, se transformaram em um problema maior.

Essas pendências travam crédito, impedem financiamentos e até dificultam a contratação de serviços básicos. Pensando nisso, o governo lançou uma nova etapa do programa federal de renegociação, voltada justamente para quem tem débitos de até R$ 5 mil e nunca conseguiu colocar a vida financeira em ordem.

A proposta é tornar o processo mais simples e acessível, oferecendo descontos significativos e opções de parcelamento para que o consumidor consiga resolver a situação sem comprometer ainda mais o orçamento.

Quem pode participar

O foco dessa etapa é o público de menor renda, especialmente:

Pessoas inscritas no CadÚnico,

Quem ganha até dois salários mínimos,

Consumidores que ficaram negativados até o fim de 2022.

Além disso, a intenção é ajudar justamente quem tem dívidas menores, mas que impedem acesso a crédito, aluguel, serviços e oportunidades.

O que o programa oferece

A grande novidade é a possibilidade de renegociar débitos de até R$ 5 mil com benefícios que incluem:

Descontos que podem chegar a 90%,

Parcelamento em até 60 vezes,

Juros reduzidos,

Pagamento à vista com abatimentos altos.

Afinal, a ideia é permitir que o consumidor encontre uma forma realista de quitar a dívida, sem pressão e sem valores impossíveis para o dia a dia.

Como participar

O processo acontece de forma totalmente digital e pode ser concluído em poucos minutos:

Acesse sua conta no gov.br (nível prata ou ouro). Entre na área destinada à renegociação. Veja a lista de dívidas que aparecem automaticamente no sistema. Compare as ofertas de desconto apresentadas pelos credores. Escolha entre quitar à vista ou parcelar. Finalize o acordo e aguarde a retirada do nome das listas de inadimplência.

O pagamento pode ser feito por PIX, boleto ou por meio das parcelas definidas na plataforma.

Quais dívidas entram?

Dívidas de consumo são as principais contempladas nesta fase, como:

Contas de luz, água, internet e telefone,

Dívidas de cartão de crédito,

Empréstimos bancários,

Compras no varejo,

Débitos com bancos digitais e fintechs.

Dívidas com garantia real, pensão alimentícia e multas não entram no programa.

As dívidas menores costumam ser as que mais prendem o consumidor, justamente porque crescem rápido e bloqueiam serviços essenciais.

Contudo, com descontos expressivos e parcelamento estendido, o programa pode ajudar muita gente a reorganizar a vida financeira, recuperar crédito e voltar a respirar sem o peso das cobranças.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!