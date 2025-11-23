Jovem motociclista morre após colidir contra poste em avenida movimentada de Goiânia

Devido à gravidade, jovem não resistiu e faleceu ainda no local

Gabriella Pinheiro - 23 de novembro de 2025

Imagem mostra moto destruída, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste domingo (23) deixou um motociclista, de 23 anos, morto na Avenida Castelo Branco, em Goiânia.

O caso ocorreu por volta de 02h, quando o jovem trafegava pela via no sentido Setor Rodoviário, na Avenida Perimetral Norte, quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou perdendo o controle e colidiu contra um poste de energia.

Devido à gravidade do impacto, o motociclista não resistiu e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram acionados e estiveram na ocorrência.

Tanto a Polícia Científica quanto o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados e estiveram presentes para a realização da perícia e o recolhimento do corpo.

Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), e as causas da colisão ainda estão sendo apuradas.

