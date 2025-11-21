Prefeitura de Goiânia remove trecho de grama sintética da Avenida Castelo Branco

Aposta da gestão de Mabel se mostrou um fracasso após fortes chuvas arrastarem o material artificial

Davi Galvão - 21 de novembro de 2025

Grama sintética foi instalada em avenida de Goiânia. (Foto: Prefeitura de Goiânia)

A Prefeitura de Goiânia removeu trechos da grama sintética que estavam fixados na Avenida Castelo Branco, na manhã desta sexta-feira (21).

O material artificial foi uma aposta da gestão de Sandro Mabel (UB), que prometia vantagens como redução de poeira, facilidade na drenagem e diminuição nos custos de manutenção.

Em resposta ao Portal 6, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) confirmou a retirada parcial dos trechos para aplicação de grama natural.

Contudo, ressaltou também que a Avenida Castelo Branco seguirá como um campo de testes, onde se compara o material sintético com o natural.

Em tempo

Apesar da promessa de facilidade e custos reduzidos, a grama artificial gerou descontentamento entre a população, principalmente após as fortes chuvas do final de setembro levarem boa parte do material.

Mabel inclusive reconheceu o fracasso da iniciativa, afirmando como natural que nem todas as ideias funcionem.

“Eu sou um cara que inova. Algumas inovações não funcionam. A grama sintética não funcionou em um primeiro momento, mas nem por isso a gente pode deixar de pensar nela. O que acontece é que inovação dá certo e não dá certo. Eu não vou gastar tempo com grama sintética agora não”, disse em entrevista coletiva.

Confira a nota completa da Comurg

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) confirma que a Avenida Castelo Branco é o campo de testes da empresa e, neste sentido, onde já está instalado um trecho com grama sintética, há um teste comparativo também com grama natural, como parte da avaliação do melhor tipo de cobertura vegetal para o canteiro central.

Outros experimentos, como a pintura do meio-fio com tinta mais duradoura, também estão em andamento no local. A intenção é identificar, com base e fundamentação técnica, quais os melhores produtos a serem usados pela companhia em benefício aos goianiense.

