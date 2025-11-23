Morte de criança em piscina de condomínio residencial de Goiânia causa comoção nas redes sociais

Familiares de Samuel Quintanilha aguardam laudo da Polícia Cientifica para saber a causa do óbito

Da Redação - 23 de novembro de 2025

Samuel Quintanilha tinha apenas 11 anos. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Foi sepultado neste domingo (23), em Goiânia, o corpo de Samuel Quintanilha, criança que morreu após passar mal na piscina de um condomínio residencial no Setor Negrão de Lima, na região Central de Goiânia.

A morte do garoto gerou forte comoção nas redes sociais, onde milhares de usuários deixaram mensagens de luto e solidariedade à família.

“Meu Deus, que tristeza! Que Nosso Senhor Jesus conforte a família”, escreveu uma usuária.

Outra pessoa comentou sobre o menino: “Samuel uma criança temente a Deus, educadíssimo uma criança diferente. Os pais souberam criá-lo muito bem, foi muito amado”.

Uma terceira internauta completou: “Samuel era tão amado pelo Senhor que Ele o tomou para si! Um menino encantador e temente a Deus”.

O caso ocorreu quando Samuel estava na área de lazer do condomínio. As circunstâncias exatas que levaram ao mal-estar do menino ainda não foram oficialmente esclarecidas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Familiares e amigos aguardam a conclusão do laudo da Polícia Científica para determinar a causa exata do óbito.

A investigação segue em andamento para apurar todos os detalhes do trágico acontecimento.

