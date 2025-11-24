Leilão online em Goiás conta com apartamento no Setor Bueno e lances a partir de R$ 82 mil

Um dos destaques é um apartamento no Setor Bueno com área privativa de 107 m²

Gabriella Pinheiro -
Imagem mostra prédio à venda em leilão. (Foto: Divulgação/ Santander)

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, realiza nesta segunda-feira (24) o leilão “Feirão de Imóveis”, com mais de 260 propriedades residenciais e comerciais — entre apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais — disponíveis em diversos estados do país.

Em Goiás, estão sendo ofertadas 16 propriedades, com lances que variam entre R$ 82 mil e R$ 810 mil. Os interessados podem participar de forma online, realizando o cadastro por meio do site da Mega Leilões.

Um dos destaques é um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia. O imóvel possui área privativa de 107 m² e 1 vaga de garagem. O lance inicial é de R$ 485 mil.

Conforme o banco, na maior parte das residências o pagamento poderá ser feito à vista ou por meio de financiamento imobiliário, com entrada mínima de 20%. Há ainda possibilidade de uso do FGTS — em imóveis desocupados — para o pagamento de parte do sinal, com valor mínimo de 10%. O saldo pode ser financiado em até 420 parcelas.

Além de Goiás, há imóveis nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

