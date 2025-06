Leilão online em Goiás conta com apartamento no Jundiaí com lance inicial de R$ 300 mil abaixo do mercado

São mais de 180 imóveis em todo o Brasil, sendo 12 apenas em Goiás

Davi Galvão - 12 de junho de 2025

Edifício Dunas Douradas fica no Jundiaí e está no sendo ofertado no leilão. (Foto: Captura / Google Maps)

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, irá realizar um leilão de imóveis com preços especiais marcado para o dia 10 de junho.

Ao todo, serão 180 apartamentos, casas e terrenos disponíveis em diversos estados, sendo 12 destes apenas em Goiás.

Em solo goiano, fica o destaque para um apartamento Residencial Dunas Douradas, no bairro Jundiaí, em Anápolis, saindo com lances a partir de R$ 481.500, sendo que o preço de mercado atual gira em torno de R$ 760 mil, conforme a organização.

Além deste, há oportunidades de imóveis em Firminópolis, Caldas Novas, Santa Helena de Goiás, Luziânia, Ipameri, Formosa, Jaraguá, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás e Ouvidor.

Para a maioria das residências o pagamento do lance poderá ser à vista ou financiamento imobiliário com entrada no mínimo de 20% (com possibilidade de usar o FGTS – imóveis desocupados) e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

Para participar do leilão, é necessário fazer um cadastro no site Mega Leilões, onde também é possível conferir fotos e mais informações a respeito dos imóveis desejados.