Procedimento cardíaco de Caiado tem resultado positivo, aponta boletim médico

Apesar de intervenção bem-sucedida, governador de Goiás seguirá internado conforme evolução clínica

Augusto Araújo - 24 de novembro de 2025

Governador Ronaldo Caiado. (Foto:Secom)

Foi realizado com sucesso o procedimento de ablação por cateter de Ronaldo Caiado (UB), internado desde sábado (22) após apresentar um quadro de arritmia cardíaca.

Conforme nota divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo de Goiás, a intervenção foi realizada na manhã desta segunda-feira (24), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

De acordo com o boletim médico, assinado pela cardiologista Dra. Ludhmila Hajjar, o procedimento transcorreu com pleno sucesso, sem qualquer intercorrência.

Houve restauração do ritmo cardíaco normal e sem instabilidades ou riscos durante toda a intervenção.

“O governador encontra-se acordado, bem disposto, respirando espontaneamente, clinicamente estável e com evolução pós-operatória favorável”, destacou a nota.

Por fim, o documento da Secom destacou que Caiado continuará em observação nas próximas horas, seguindo o protocolo habitual de recuperação. A previsão de alta será definida conforme a evolução clínica.

Vale ressaltar que a ablação por cateter consiste na inserção de um cateter (um tubo fino e flexível) que chega até o coração e ajuda a destruir o tecido responsável pelos batimentos irregulares.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!