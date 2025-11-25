6 erros que não devem ser cometidos na hora de comprar na Black Friday

Pequenos detalhes ignorados fazem muitos consumidores perderem dinheiro mesmo em ofertas legítimas

Magno Oliver - 25 de novembro de 2025

Movimento no comércio na semana do Black Friday em Pinheiros. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Com a Black Friday chegando, consumidores de todo o país se preparam para buscar descontos que prometem aliviar o bolso no final do ano.

No entanto, junto com as promoções, também surgem as armadilhas, golpes, distrações e precipitações que podem transformar a tão esperada economia em prejuízo. Especialistas reforçam que atenção e planejamento são essenciais para evitar ciladas durante o período de ofertas.

6 erros que não devem ser cometidos na hora de comprar na Black Friday

1. Não pesquisar o histórico de preços

Um dos deslizes mais frequentes é confiar apenas no valor exibido no dia da promoção. Muitos produtos têm preços inflados semanas antes para parecerem descontados.

É muito importante verificar o histórico em sites de monitoramento para evitar cair no famoso “metade do dobro”.

2. Comprar por impulso

A sensação de urgência criada por contagens regressivas e estoques limitados leva consumidores a comprar o que não precisam. Fazer uma lista prévia de necessidades reais ajuda a manter o foco e evita arrependimentos. Uma lista planejada é inimiga do gasto desnecessário.

3. Não conferir a reputação da loja

Sites desconhecidos podem oferecer preços tentadores, mas sem garantia de entrega ou suporte. Importante demais checar as avaliações, selos de segurança e registros em órgãos de defesa do consumidor para evitar golpes.

4. Ignorar políticas de troca e devolução

Muitos consumidores se empolgam com o desconto e esquecem de verificar regras de devolução, condições de frete, prazos e condições especiais que podem ser diferentes durante a Black Friday. Ler tudo antes de finalizar a compra evita dores de cabeça.

5. Pagar em links enviados por mensagem

Golpistas aproveitam o período para enviar links por e-mail, WhatsApp e redes sociais. O recomendado é acessar a oferta diretamente pelo site oficial, sem clicar em atalhos suspeitos.

6. Não considerar o custo total

Frete, juros do parcelamento e taxas adicionais podem transformar um desconto atraente em um gasto maior do que o esperado. Antes de comprar, é importante calcular o valor final, não apenas o anúncio principal.

