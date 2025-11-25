Conheça a cidade goiana que nasceu pelo medo da guerra e hoje leva o nome de um feriado irlandês

Durante 10 anos, família fundadora foi a única a habitar o povoado, enfrentando longas distâncias para trocar mantimentos

Natália Sezil - 25 de novembro de 2025

Vista aérea da cidade de São Patrício. (Foto: Prefeitura Municipal de São Patrício)

Mesmo no interior goiano, existe uma cidade que carrega, na própria nomenclatura, uma homenagem a um santo irlandês. O “tributo” não foi proposital: na verdade, o nome faz referência ao vale da região.

São Patrício fica localizada no Centro goiano e abriga cerca de 2.200 habitantes. Começou a se desenvolver com maior intensidade a partir de 1997, mas a história começou na época da Segunda Guerra Mundial.

Conta a Administração Municipal que, entre os anos de 1930 e 1945, uma família da cidade de Minas Gerais sentiu medo do conflito e fugiu para o território goiano.

Eles saíram sem destino: vieram de cargueiros (cavalos com cargas), abrindo caminho pelas matas. Avistaram uma clareira, uma moita de bambu e umas bananeiras, que logo se tornaram o marco inicial para os primeiros assentamentos.

O cenário pacato, até bucólico, durou cerca de 10 anos. Apenas depois disso chegaram outras famílias. Com a morte do fundador, veio a construção de uma igreja em homenagem ao Divino Pai Eterno.

O povoado foi chamado Vila de São Patrício – mesmo santo que é considerado apóstolo da Irlanda, que hoje dá nome ao feriado nacional irlandês de São Patrício (St. Patrick’s Day, em inglês).

A emancipação para cidade aconteceu em 15 de agosto de 1996. Com isso, as ruas passaram a ser asfaltadas e calçadas – e, hoje, levam registrados os nomes dos fundadores.

