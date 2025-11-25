Segundo psicólogos, quem toma banho à noite costuma agir e pensar de um jeito próprio

Se você é do time que prefere se ensaboar antes de ir para a cama, não pense que é só frescura ou preguiça

Gabriel Yuri Souto - 25 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Você já parou para pensar por que algumas pessoas pulam no chuveiro logo ao acordar, enquanto outras preferem se lavar antes de dormir?

À primeira vista, pode parecer só uma questão de horário ou comodidade. Mas, segundo psicólogos, esse hábito revela nuances profundas sobre como pensamos, sentimos e até processamos nossas emoções.

A limpeza que vai além do corpo

Quem toma banho à noite costuma enxergar esse momento como uma forma de “lavar” não apenas a sujeira física, mas também o peso emocional do dia.

É o que especialistas chamam de transitional ritual, ou ritual de transição: ao entrar no chuveiro, a pessoa marca o fim das demandas externas e se prepara para o descanso.

Além disso, segundo a Sleep Foundation, quase 38,4% dos entrevistados afirmam que tomar banho à noite ajuda a relaxar antes de dormir.

Já uma revisão de mais de cinco mil estudos, divulgada pela revista Galileu, constatou que banhos entre 40°C e 42°C, quando tomados de 1 a 2 horas antes de ir para a cama, reduzem em média dez minutos o tempo que a pessoa leva para adormecer — graças a uma queda mais eficiente da temperatura corporal.

O perfil psicológico de quem prefere o chuveiro noturno

Segundo psicólogos, essa escolha de horário descreve traços de personalidade bastante específicos:

1. Pensamento cuidadoso e reflexivo

Quem toma banho à noite costuma usar esse tempo para processar mentalmente o dia. Para eles, o chuveiro vira uma espécie de “câmara cognitiva”, onde filtram acontecimentos, emoções e decisões.

2. Fronteiras entre trabalho e vida pessoal

O banho noturno ajuda a separar simbolicamente a parte profissional da pessoal. É como se o simples ato de lavar-se desse um “ponto final” no dia, o que reflete uma habilidade natural para definir limites mentais.

3. Sensibilidade a contaminações

Um estudo citado por fontes como a Daily Express aponta que pessoas que preferem o banho noturno geralmente têm uma tolerância menor para sujeira, germes ou suor acumulados ao longo do dia — e não suportam levá-los para a cama.

4. Tendência à introversão e ao descanso sensorial

Muitos desses banhistas noturnos valorizam a solidão e o silêncio do ambiente como forma de recarregar após um dia agitado. É um momento de descomprimir, desconectar-se do mundo exterior e estar consigo mesmo.

5. Cronotipo vespertino

Há também quem prefere o chuveiro à noite porque tem mais energia no final do dia. Eles se identificam com o perfil de “coruja”: sentem-se mais alertas e produtivos quando a maioria já desacelerou.

6. Foco no descanso e no autocuidado emocional

Para essas pessoas, a higiene física anda de mãos dadas com a higiene emocional. Além de preparar o corpo para dormir, o banho noturno simboliza um momento de cuidado interno, ajudando a aliviar estresse, culpa ou ansiedade acumulada.

7. Banho noturno e sono: uma relação fisiológica

Do ponto de vista biológico, o banho à noite também faz sentido – especialmente para melhorar o sono. Segundo a Galileu, o corpo diminui naturalmente a temperatura central à medida que se prepara para dormir, e tomar banho quente cerca de 90 minutos antes da hora de dormir permite que essa queda de temperatura ocorra de forma mais eficiente.

Isso está em harmonia com estudos citados pela Sleep Foundation, que ressaltam a importância do tempo ideal entre o banho e o momento de deitar. Se o banho for muito próximo da hora de dormir, o corpo pode ainda estar quente demais para entrar num estado profundo de relaxamento.

Se você é do time que prefere se ensaboar antes de ir para a cama, não pense que é só frescura ou preguiça pela manhã. Há uma ciência por trás — uma combinação de estilo de processamento mental, autocuidado emocional e conexão com seu ritmo biológico.

Talvez, para você, o chuveiro noturno não seja só um ritual de higiene: é uma pequena cerimônia de libertação e recomeço.

E, convenhamos: saber que não somos “só mais um” na varanda da água quente dá um sentido diferente para esse momento íntimo, não é mesmo?

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!