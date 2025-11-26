Como limpar o fogão usando pastilhas de lava-louças com resultado impecável e sem gorduras

Um método pouco convencional que exige mais cuidado do que as soluções tradicionais

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/ Canal Adriano Tavares)

Quantas vezes você já evitou limpar o forno porque parecia uma missão impossível — ou porque os produtos comuns deixavam cheiro forte e irritavam seus olhos?

Nos últimos anos, cresceu a curiosidade por um “atalho doméstico” feito com pastilhas de lava-louças. A promessa: forno brilhando sem esfregar por horas. Mas será que funciona mesmo?

Segundo especialistas em limpeza, sim — com ressalvas. As pastilhas contêm enzimas e surfactantes que ajudam a dissolver gordura e resíduos orgânicos mesmo em superfícies de forno.

Mas há um aviso importante: elas foram pensadas para uso na lava-louças — não diretamente nas paredes de um forno. Se mal utilizadas, podem deixar resíduos, causar danos na pintura ou nos vedantes, e até liberar vapores desagradáveis.

Mesmo assim, com técnica e cuidado, o método pode dar certo. Veja como fazer:

Como usar a pastilha sem estragar nada (e limpar com eficiência)

Use luvas de borracha e mantenha a cozinha bem ventilada.

Evite gel pastilhas — prefira as sólidas, com formato de comprimido.

Dissolva uma pastilha em água morna e use essa solução com pano ou esponja macia. Aplique com movimentos circulares nas paredes e no fundo do forno.

Para manchas difíceis, forme uma pasta com a pastilha levemente molhada e aplique com plástico-filme por algumas horas antes de esfregar.

Nunca aplique diretamente sobre resistências, ventilação ou partes sensíveis ao calor.

Após limpar, enxágue tudo cuidadosamente com pano úmido. Qualquer resíduo deixado pode queimar e gerar fumaça ao ligar o forno.

O resultado tende a ser mais eficaz em limpezas de manutenção do que em fornos com gordura incrustada há meses.

Para sujeiras leves ou moderadas, a pastilha pode economizar tempo e esfregaço. Para acúmulos extensos e carbonizados, geralmente os limpadores convencionais — ou uma pasta de bicarbonato e vinagre — continuam sendo a alternativa mais segura.

Quando evitar o truque

Fornos com revestimento especial ou função de autolimpeza (pirólise) — a química das pastilhas pode danificar a superfície.

Quando há risco de respingos alcançarem partes elétricas, vedantes ou ventilação — a água pode comprometer componentes ou causar corrosão.

Se você já tem sensibilidade a produtos de limpeza agressivos — o uso direto de pastilhas exige proteção adequada.

Logo, usar pastilhas de lava-louças para limpar o forno pode ser um truque econômico e razoavelmente eficaz — desde que usado com cuidado e atenção aos detalhes.

Não é mágica nem garantia de resultado perfeito, mas para limpezas regulares e menos intensas pode ser uma mão na roda.

Só vale lembrar: o ideal, sempre que possível, é seguir as recomendações do fabricante do forno e apostar em métodos tradicionais se a sujeira for antiga ou muito pesada.

