Diferente do Pix e dos cartões: nova forma de pagamento está chegando ao Brasil

Sua palma da mão pode tornar-se seu novo cartão, sem plástico, sem senha, apenas um gesto

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Se você acha que já viu de tudo em meios de pagamento, prepare-se: a próxima vez que você for pagar a conta, talvez não precise nem tirar o bolso do bolso — só “mostrar a mão”. Essa visão futurista está prestes a virar realidade no Brasil.

A bandeira Elo, em parceria com a empresa de tecnologia financeira Tecban (conhecida pela rede de caixas eletrônicos Banco24Horas) e com o apoio da processadora 4CashPay, finalizou a fase piloto de um sistema de pagamento que usa a biometria da palma da mão, dispensando cartões, smartphones ou qualquer aproximação física tradicional.

Como funciona a palma da mão vira seu cartão

A proposta é simples e impressionante: o consumidor cadastra a palma da mão em um aparelho especial da Tecban, concede consentimento para uso dos dados biométricos e faz a validação com seu banco emissor.

Depois disso, basta posicionar a mão sobre um sensor no ponto de venda para concluir a compra. A transação pode ocorrer em débito, crédito ou até mesmo via Pix — tudo com autenticação biométrica.

A tecnologia já passou por testes internos com colaboradores da Elo e, mais recentemente, foi apresentada ao público durante o evento “Digital Week” de um grande banco, com resultados positivos: alta aceitação, velocidade maior que a de métodos tradicionais e praticidade evidente.

Para os varejistas, a mudança pode representar menos filas, menos risco de perda ou clonagem de cartões e a eliminação da dependência do celular, uma vantagem clara principalmente para quem compra fora de casa ou em lugares com sinal fraco.

Por que essa novidade pode transformar os pagamentos presenciais

Segurança reforçada — ao usar a palma da mão como identificador, elimina-se a vulnerabilidade de cartão perdido, furtado ou clonado.

Simplicidade para o dia a dia — sem necessidade de digitar senha, aproximar celular ou carregar dispositivos: o gesto de estender a mão basta.

Inclusão digital — a tecnologia dispensa smartphones ou contas digitais; leva conveniência a quem não tem acesso a essas ferramentas.

Ainda não há data oficial para o lançamento ao público geral.

As empresas envolvidas afirmam que negociam com grandes varejistas e emissores para que a biometria palmar chegue aos principais pontos de venda do país, o que sinaliza que, em breve, ir ao supermercado, padaria ou loja pode virar uma experiência digna de ficção científica, mas com toda a praticidade do presente.

Para quem já cansou de senhas, cartões esquecidos ou celular descarregado na hora de pagar, essa novidade pode representar um alívio — e uma porta para um futuro onde o simples ato de estender a mão basta para consumir.

