Famosa rede anuncia mudanças e confirma fim de mais de 130 lojas

Companhia reforça uma estratégia que coloca o comércio eletrônico no centro do crescimento e da eficiência operacional

Pedro Ribeiro - 26 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O grupo Inditex, gigante mundial do varejo de moda, iniciou um processo de reestruturação profunda para se adaptar às novas exigências do mercado.

No primeiro trimestre de 2025, a companhia decidiu encerrar 136 unidades ao redor do mundo, reforçando uma estratégia que coloca o comércio eletrônico no centro do crescimento e da eficiência operacional.

Zara é a marca mais afetada no corte de lojas

A Zara foi a que mais teve unidades encerradas, com 52 lojas fechadas apenas na Espanha. O movimento contribuiu para a redução global da rede, que passou de 5.698 para 5.562 pontos de venda — queda de 2,39% em comparação ao ano anterior.

Outras marcas do grupo, como Oysho e Zara Home, também diminuíram sua presença física. A Pull&Bear, porém, seguiu na direção oposta e expandiu discretamente sua atuação.

Por que a Inditex está redesenhando sua rede física

A empresa explica que a decisão faz parte de uma estratégia de aumento de produtividade e reposicionamento das marcas em locais mais atrativos. O plano inclui apostar em lojas maiores, modernas e preparadas para oferecer serviços diferenciados.

Em cidades como Zaragoza, unidades menores e pouco rentáveis estão sendo substituídas por grandes lojas-conceito, conhecidas como flagships, instaladas em áreas de grande movimento. Entre as novidades previstas estão:

– Implantação de megastores em regiões estratégicas

– Integração de cafeterias dentro das lojas

– Criação de ambientes de lazer para enriquecer a experiência do consumidor

Transformação tecnológica avança e redefine o modelo de negócio

A Inditex também vem reforçando investimentos tecnológicos para melhorar a integração entre o ambiente físico e o digital. Um dos destaques é o macrocentro logístico de Malpica, considerado um dos maiores do grupo, que deve acelerar operações e ampliar a capacidade de atendimento online.

Esses investimentos apontam para um modelo híbrido que une moda, inovação e entretenimento — tendência que tem orientado o varejo global.

Vendas crescem mesmo com menos lojas

Apesar da redução física, o grupo registrou alta de 1,5% nas vendas no primeiro trimestre de 2025, alcançando 8,274 bilhões de euros. O avanço confirma a força crescente do e-commerce, hoje peça central da estratégia da companhia.

Embora discreto, o crescimento reforça a aposta na digitalização e na expansão sustentável das vendas virtuais.

Inditex mira futuro com experiência personalizada e inovação

Presente em mais de 200 mercados, a Inditex pretende elevar sua relevância mundial combinando tecnologia, moda e atendimento personalizado.

A empresa afirma que o foco no cliente continuará guiando suas decisões, com novos formatos e serviços que devem estabelecer um novo padrão no varejo em um cenário cada vez mais digital.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!