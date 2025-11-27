Stranger Things chega ao fim: última temporada promete emoção e despedidas

Criada pelos irmãos Duffer, história se tornou um fenômeno global e retrata universo dos anos 80

Gabriella Pinheiro - 27 de novembro de 2025

Jornalista Ruan Monyel analisou o final da série Stranger Things. (Foto: Elvis Diovany/ Divulgação-Netflix)

Lançada em 2016 pela Netflix, a série Stranger Things se encaminha para o fim definitivo com a estreia da 5ª temporada. A trama conquistou o coração dos fãs e se tornou um fenômeno global.

Criada por Matt Duffer e Ross Duffer, conhecidos como Irmãos Duffer, a história foi o primeiro grande sucesso da dupla e retrata o universo dos anos 80, misturando aventura, terror e nostalgia.

Conforme explicado pelo jornalista Ruan Monyel, a trama se passa na cidade fictícia de Hawkins, em Indiana, nos anos 1980, e começa quando o menino Will Byers desaparece de forma misteriosa.

Durante a busca de familiares e amigos, surge uma garota com poderes telecinéticos e sem memória, chamada Eleven (Onze), que está fugindo de um laboratório secreto do governo.

O simples mistério se transforma em uma aventura contra criaturas do Mundo Invertido — uma dimensão paralela habitada por seres perigosos. A cada temporada, a série ganhava ainda mais notoriedade e passou a ter impacto direto na cultura pop.

“O impacto da série foi tão forte na cultura pop que a música Running Up That Hill, da Kate Bush, voltou às paradas mesmo após 37 anos do lançamento. Para se ter ideia, a quarta temporada acumulou 1,87 bilhão de horas assistidas em todo o mundo”, destacou Ruan.

Curiosidades

Assim como outras grandes produções, Stranger Things também guarda algumas curiosidades. De acordo com Ruan, o nome original da série seria “Montauk”, e a história se passaria em Nova York.

A própria protagonista, Millie Bobby Brown, quase desistiu da carreira antes de assumir o papel. Além disso, cada temporada é inspirada em um filme dos anos 80: a primeira em E.T., a segunda em Caça-Fantasmas, a terceira em De Volta para o Futuro e a quarta em A Hora do Pesadelo.

Para esta última temporada, os criadores prometem um tom mais sombrio, intenso e emocional.

“Talvez nem todos fiquem vivos, e a promessa é fechar todos os ciclos”, afirma.

A estreia da 5ª temporada acontece em três partes: a primeira saiu no dia 26 de novembro; a segunda em 25 de dezembro e o último episódio em 31 de dezembro.

Veja o vídeo:

