Tendência em alta: simplicidade volta a dominar projetos arquitetônicos

Para profissional, explicação é que muitos já se cansaram de ver casas supermodernas, cheias de linhas retas e pouco acolhimento

Se antes as arquiteturas luxuosas, dignas de capas de revistas, eram as mais cobiçadas na hora de reformar ou construir, uma nova tendência tem ganhado destaque no setor imobiliário: a simplicidade.

Conforme salienta o engenheiro civil Levi Borges, recentemente a arquiteta Melina Stach chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar uma residência mais comum, com telhado aparente, fachada tradicional e um toque aconchegante.

O modelo, aparentemente, agradou boa parte dos internautas. Para o profissional, a explicação é que muitos já se cansaram de ver casas supermodernas, cheias de linhas retas e pouco acolhimento.

“Parece que estamos voltando a valorizar as casas com cara de casa, com telhado, janela, varanda… Aquele ar mais familiar e aconchegante, casas que lembram conforto e não apenas arquitetura de revista”, destacou.

Ele ressalta que, no fim das contas, o importante é que o morador sinta que a casa reflita o estilo dele.

