Parece inofensiva, mas água de coco pode levar à morte. Veja quem deve evitar

A bebida é natural, refrescante e sempre associada à hidratação. Mas, em alguns casos, ela precisa ser consumida com cuidado

Pedro Ribeiro - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A água de coco é tão comum no dia a dia que muita gente nem imagina que ela pode ser perigosa para algumas pessoas.

A bebida é natural, refrescante e sempre associada à hidratação. Mesmo assim, a água de coco precisa ser consumida com cuidado por quem tem problemas nos rins.

E entender o motivo é essencial para evitar riscos sérios.

Por que a água de coco pode ser perigosa

A Sociedade Brasileira de Nefrologia e diversas publicações médicas têm alertado que a água de coco, apesar de natural, é extremamente rica em potássio.

Esse mineral, quando se acumula no sangue, pode desencadear um quadro chamado hipercalemia.

Em pessoas saudáveis, os rins eliminam o excesso de potássio normalmente.

Mas, quando há qualquer comprometimento renal, essa eliminação não acontece como deveria — e isso abre espaço para riscos graves.

O que é hipercalemia?

A hipercalemia é o aumento excessivo do potássio no sangue.

Quando os rins não conseguem filtrar o mineral, ele se concentra no organismo e pode causar sintomas severos.

Em situações mais críticas, a hipercalemia provoca arritmias e até parada cardíaca.

É um quadro silencioso, mas extremamente perigoso, o que torna o consumo de água de coco algo que precisa ser monitorado por alguns grupos.

Quem deve evitar a água de coco

Embora seja apresentada como sinônimo de hidratação, a bebida não é segura para todos.

Os grupos que precisam evitar ou controlar rigorosamente o consumo são:

Pacientes com doença renal crônica;

Pessoas que passaram por transplante de rim;

Indivíduos com função renal temporariamente comprometida.

Para essas pessoas, até mesmo pequenas quantidades de água de coco podem elevar o potássio rapidamente, aumentando o risco de complicações cardíacas.

Nem tudo que é natural é totalmente seguro

A água de coco ganhou fama de “bebida milagrosa”, mas esse alerta reforça que natural não significa inofensivo.

Para a maioria das pessoas, ela pode fazer parte do dia a dia sem problemas.

No entanto, quem tem histórico renal precisa de acompanhamento médico e orientação antes de consumir qualquer alimento rico em potássio — e isso inclui a água de coco.

Se você ou alguém próximo tem alguma condição renal, evite beber água de coco por conta própria.

Em casos assim, a recomendação profissional é indispensável para prevenir riscos graves e proteger a saúde.

