Parece inofensiva, mas água de coco pode levar à morte. Veja quem deve evitar
A bebida é natural, refrescante e sempre associada à hidratação. Mas, em alguns casos, ela precisa ser consumida com cuidado
A água de coco é tão comum no dia a dia que muita gente nem imagina que ela pode ser perigosa para algumas pessoas.
A bebida é natural, refrescante e sempre associada à hidratação. Mesmo assim, a água de coco precisa ser consumida com cuidado por quem tem problemas nos rins.
E entender o motivo é essencial para evitar riscos sérios.
Por que a água de coco pode ser perigosa
A Sociedade Brasileira de Nefrologia e diversas publicações médicas têm alertado que a água de coco, apesar de natural, é extremamente rica em potássio.
Esse mineral, quando se acumula no sangue, pode desencadear um quadro chamado hipercalemia.
Em pessoas saudáveis, os rins eliminam o excesso de potássio normalmente.
Mas, quando há qualquer comprometimento renal, essa eliminação não acontece como deveria — e isso abre espaço para riscos graves.
O que é hipercalemia?
A hipercalemia é o aumento excessivo do potássio no sangue.
Quando os rins não conseguem filtrar o mineral, ele se concentra no organismo e pode causar sintomas severos.
Em situações mais críticas, a hipercalemia provoca arritmias e até parada cardíaca.
É um quadro silencioso, mas extremamente perigoso, o que torna o consumo de água de coco algo que precisa ser monitorado por alguns grupos.
Quem deve evitar a água de coco
Embora seja apresentada como sinônimo de hidratação, a bebida não é segura para todos.
Os grupos que precisam evitar ou controlar rigorosamente o consumo são:
-
Pacientes com doença renal crônica;
-
Pessoas que passaram por transplante de rim;
-
Indivíduos com função renal temporariamente comprometida.
Para essas pessoas, até mesmo pequenas quantidades de água de coco podem elevar o potássio rapidamente, aumentando o risco de complicações cardíacas.
Nem tudo que é natural é totalmente seguro
A água de coco ganhou fama de “bebida milagrosa”, mas esse alerta reforça que natural não significa inofensivo.
Para a maioria das pessoas, ela pode fazer parte do dia a dia sem problemas.
No entanto, quem tem histórico renal precisa de acompanhamento médico e orientação antes de consumir qualquer alimento rico em potássio — e isso inclui a água de coco.
Se você ou alguém próximo tem alguma condição renal, evite beber água de coco por conta própria.
Em casos assim, a recomendação profissional é indispensável para prevenir riscos graves e proteger a saúde.
