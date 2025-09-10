Não é a cerveja, nem o refrigerante: a bebida que mais faz mal a saúde, segundo nutricionistas

Apesar de muito populares, essa bebida combina grandes quantidades de açúcar, cafeína e aditivos químicos que, em excesso, podem causar sérios danos ao organismo

Pedro Ribeiro - 10 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

A bebida que mais prejudica a saúde pode não ser aquela que você imagina.

Muita gente pensa logo na cerveja ou no refrigerante, mas nutricionistas alertam que existe uma opção ainda mais perigosa para o corpo.

O consumo frequente desse tipo de bebida está associado a diversos problemas, e o pior é que ela costuma estar presente no dia a dia de muitas pessoas sem que percebam o risco.

De acordo com nutricionistas, os energéticos lideram a lista das bebidas mais prejudiciais quando falamos de saúde. Isso porque eles combinam grandes quantidades de açúcar, cafeína e aditivos químicos que, em excesso, podem causar sérios danos ao organismo.

Por que os energéticos fazem tanto mal

Essas bebidas estimulam o sistema nervoso central de forma artificial. O resultado imediato pode até ser uma sensação de energia e disposição, mas o efeito rebote vem logo depois: cansaço, irritabilidade e, em alguns casos, palpitações. A longo prazo, o consumo frequente pode aumentar o risco de hipertensão, problemas no coração e até distúrbios do sono.

O excesso de açúcar escondido

Além da cafeína, outro problema grave é o açúcar. Uma única lata de energético pode conter quase a quantidade diária máxima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Esse excesso favorece o ganho de peso, a resistência à insulina e, consequentemente, o desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Comparação com outras bebidas

Enquanto o refrigerante já é conhecido como vilão, e a cerveja carrega riscos quando consumida em excesso, os energéticos passam despercebidos por muitos consumidores. A diferença é que eles são vendidos como aliados da produtividade e do lazer, o que mascara seus efeitos negativos.

Como substituir sem perder energia

Quem busca mais disposição pode trocar essa bebida por opções naturais. Água de coco, sucos naturais sem açúcar e até café, quando consumido com moderação, são alternativas muito mais seguras. Outra dica é cuidar da alimentação e do sono, que são as verdadeiras fontes de energia para o corpo.

A bebida que mais prejudica a saúde, segundo nutricionistas, não é a cerveja nem o refrigerante, mas sim os energéticos. Apesar da popularidade, eles escondem riscos sérios para o coração, para o metabolismo e até para o bem-estar mental. Escolher alternativas mais saudáveis é um passo importante para cuidar do corpo e garantir energia de forma natural.

